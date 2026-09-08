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Новости по тегу #Эдуард Томильчик

Готовность – 40%. Продолжается строительство дороги между Колядичами и Гатово
08 сентября 2026 07:49

Готовность – 40%. Продолжается строительство дороги между Колядичами и Гатово

Культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти» продолжается в Минске
27 июня 2026 11:07

Культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти» продолжается в Минске

Под Минском планируют построить подъездную дорогу к промузлу Колядичи к концу 2026 года
23 марта 2026 19:11

Под Минском планируют построить подъездную дорогу к промузлу Колядичи к концу 2026 года

Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол
19 февраля 2026 17:51

Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шагать по Беларуси
30 декабря 2025 18:11

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шагать по Беларуси

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник
18 октября 2025 11:36

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник

День донора прошёл в Минском государственном лингвистическом университете
15 апреля 2024 10:40

День донора прошёл в Минском государственном лингвистическом университете

В пути 15 дней. Где побывают участники проекта «Поезд Памяти»?
22 июня 2022 09:42

В пути 15 дней. Где побывают участники проекта «Поезд Памяти»?

Путешествие к Деду Морозу и сладкий подарок от Президента. Как проходят детские праздники во Дворце Независимости?
05 января 2022 14:33

Путешествие к Деду Морозу и сладкий подарок от Президента. Как проходят детские праздники во Дворце Независимости?

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей
14 января 2020 20:49

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая
21 мая 2019 06:44

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы
13 марта 2019 07:14

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы