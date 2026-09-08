Новости по тегу #Эдуард Томильчик

Земляные работы на объекте уже завершены. Строителям осталось подготовить последний участок, протяженностью около 100 метров.
Ежедневно на площади Победы перелистывают символический календарь, в котором каждая дата отражает путь к освобождению Беларуси.
Подъездная трасса соединит улицу Бабушкина в крупном промышленном и логистическом узле. Большегрузы смогут попадать в Калядичи, не заезжая на Минскую кольцевую автодорогу. Протяженность участка составит более 6 километров. Пропускная способность – до 2,5 тысяч машин в час.
Одновременно с новосельем самой школы ключи от своих квартир в следующем году получат и ее будущие учителя. Для них в Соколе построят более 60 квартир.
Эстафету принял столичный детский дом № 7 под названием «Семь Я». В нем воспитываются 57 ребят, которые остались без родительского тепла.
Аллею поколений сегодня высадили минчане в Октябрьском районе столицы. Первые клены здесь появились еще весной.
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39