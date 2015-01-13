Прямой эфир

Благотворительная акция «100 подарков от Белой Руси» прошла в Центральном районе Минска

13 января 2015 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздники остались позади, однако сюрпризы не заканчиваются. Благотворительная акция «100 подарков от Белой Руси» прошла в Центральном районе столицы. Активисты крупнейшей в стране общественной организации вручили подарки детям из многодетных семей, чьи родители трудятся на предприятиях района.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой веселились взрослые и дети: водили хороводы, читали стихи и пели песни, после чего сказочные персонажи вручили ребятам сладкие подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эдуард Томильчик, председатель Центральной районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»:
Изюминка акции этого года в том, что родители этих детей – настоящие профессионалы, работают в учреждениях и на предприятиях Центрального района. Кроме того, все они с активной гражданской позицией.

Девочка:
Этот Новый год должен быть ярким, жизнерадостным. Мы хотим поздравить с Новым годом своих родителей, родственников, которых мы не увидели, друзей.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Эдуард Томильчик

Другие новости рубрики

Все новости
Сказочное казино, изготовленное из подручных материалов, украсит один из дворов на проспекте Независимости в Минске
13 января 2015 17:07

Сказочное казино, изготовленное из подручных материалов, украсит один из дворов на проспекте Независимости в Минске

Жители Барани не стыдятся для новогодних праздников вырубать ели в городском парке
13 января 2015 16:21

Жители Барани не стыдятся для новогодних праздников вырубать ели в городском парке

13 января в Могилеве стартовала первая в областном центре олимпиада по китайскому языку
13 января 2015 16:18

13 января в Могилеве стартовала первая в областном центре олимпиада по китайскому языку