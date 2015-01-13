Благотворительная акция «100 подарков от Белой Руси» прошла в Центральном районе Минска

Новости Беларуси. Праздники остались позади, однако сюрпризы не заканчиваются. Благотворительная акция «100 подарков от Белой Руси» прошла в Центральном районе столицы. Активисты крупнейшей в стране общественной организации вручили подарки детям из многодетных семей, чьи родители трудятся на предприятиях района.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой веселились взрослые и дети: водили хороводы, читали стихи и пели песни, после чего сказочные персонажи вручили ребятам сладкие подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эдуард Томильчик, председатель Центральной районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»:

Изюминка акции этого года в том, что родители этих детей – настоящие профессионалы, работают в учреждениях и на предприятиях Центрального района. Кроме того, все они с активной гражданской позицией.

Девочка:

Этот Новый год должен быть ярким, жизнерадостным. Мы хотим поздравить с Новым годом своих родителей, родственников, которых мы не увидели, друзей.