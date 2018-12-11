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Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

11 декабря 2018 18:53
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Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего волшебства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске-1

Победил тандем из барановичского Дворца детского творчества. Сказочные персонажи креативно подошли к состязаниям: самодельные костюмы, яркий грим и интерактивные квесты.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске-4

Эдуард Томильчик, начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Вносятся новые дополнения. С каждым разом все больше людей участвует, поэтому это дает толчок. Конкурс интересен и детям, и взрослым. В чудо надо верить всегда, и тогда чудо обязательно произойдет.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске-7

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске-9

Старания культорганизаторов жюри оценивало по всей строгости. Актуальность, оригинальность и новизна авторских идей, художественное и музыкальное оформление, культура речи и даже интеллектуальный уровень исполнителей.

# Новый год # общество # Эдуард Томильчик # Фотофакт

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