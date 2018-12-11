Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего волшебства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Победил тандем из барановичского Дворца детского творчества. Сказочные персонажи креативно подошли к состязаниям: самодельные костюмы, яркий грим и интерактивные квесты.

Эдуард Томильчик, начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Вносятся новые дополнения. С каждым разом все больше людей участвует, поэтому это дает толчок. Конкурс интересен и детям, и взрослым. В чудо надо верить всегда, и тогда чудо обязательно произойдет.