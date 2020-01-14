Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Новости Беларуси. На карте добра акции «Наши дети» отмечены более сотни учреждений, а благотворительная помощь марафона чудес составила 1 миллион 300 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства направили на подарки и поздравления маленьким белорусам. Это не только сладости, но и бытовая, компьютерная техника, игры, спортивные тренажеры и, безусловно, внимание к каждому ребенку. Самые яркие и трогательные моменты – в репортаже Ксении Худолей.

Накануне Нового года Лиля загадала желание: профессиональные наушники и планшет. Не для хвастовства, а чтобы слышать музыку и создавать собственные хиты. Звуки для 12-летней девочки – целая жизнь. Она с рождения живет в темноте, учится в школе для незрячих и без стеснения выступает на сцене. Сделать мечту былью маленькой вокалистке помогли ее ровесницы. Учащиеся Могилевского колледжа искусств целую неделю выступали в городском универмаге и собирали деньги на мечту.

Лилия Курик:

Новый год – это просто волшебный праздник. Мне нравится, когда много народа, на меня все смотрят. Все, в общем, отлично.

В рамках акции «Наши дети» более миллиона маленьких белорусов получили подарки и поздравления: сладости, компьютеры и планшеты, спортивные тренажеры и, конечно, внимание. За время доброго марафона благотворителям удалось собрать более миллиона рублей.

Самые яркие моменты останутся в памяти детей теплыми воспоминаниями. Это и главная елка страны, и изящные балы во всех регионах, и встречи с теми, кто всегда готов помогать.

Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

Министерством образования также проводился сбор средств для акции «Наши дети». Собрано порядка 30 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено спортивное оборудование, спортивное снаряжение. Это снаряжение будет передано в сельские школы в каждом из регионов Республики Беларусь.

Впервые старт благотворительного марафона был дан одновременно во всех областях. В маршруте добра за месяц были отмечены 122 точки. Это школы-интернаты, детские дома, центры реабилитации и больницы. Ребята не только принимали гостей, но и сами становились участниками масштабных мероприятий.

Свой билет на Рождественский хоккейный турнир на приз главы государства получил и маленький Родион, воспитанник одного из столичных приютов. За несколько дней до Нового года он встретил своих спортивных кумиров. Тогда в гости к ребятам с непростой судьбой приехали известные белорусские спортсмены. А уже через неделю Родион оказался среди тысяч зрителей хоккейных баталий.

Родион Давыдович:

Конечно, там не просто наши белорусы играют. Там играет даже наш Президент, Григорьевич Александр Лукашенко. Мне даже матч очень понравится, потому что он проходил не на «Минск-Арене», а на «Чижовка-Арене». «Чижовка-Арену» я знаю очень хорошо. Я там уже был: смотрел матчи и катался там на катке. Я хочу стать трехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

Для акции, которая стала доброй традицией, следующий год – юбилейный. Четверть века наши дети продолжают верить в чудо и верить нам.