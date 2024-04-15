День донора прошёл в Минском государственном лингвистическом университете

Более 200 студентов Минского государственного лингвистического университета объединил День донора. На добровольной основе они 15 апреля сдавали кровь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выездная бригада РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий оборудовала станцию переливания прямо в спортзале вуза, чтобы студенты смогли участвовать в благотворительной акции, не отрываясь от учебного процесса. Будущие переводчики и преподаватели заполнили анкеты, сдали предварительные анализы. После донации добровольцы восстанавливали силы под присмотром медиков.

Арина Морозова, студентка Минского государственного лингвистического университета:

Для меня это очень важно, поскольку я знаю, как важно донорство крови, как это важно для помощи людям. Поскольку кровь всегда в надобности в учреждениях здравоохранения. Поэтому для меня было очень важно поучаствовать в этой акции.

Эдуард Томильчик, проректор по воспитательной работе Минского государственного лингвистического университета:

На информационных часах, через средства массовой информации информируем о необходимости сдавать кровь, потому что этим мы спасаем чьих-то близких людей. Поэтому ребята к этому относятся очень позитивно. Они все понимают, отдают частичку себя ради чьей-то жизни.