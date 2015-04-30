1 Мая в Минске: «Город мастеров», велопарад, открытие Детской железной дороги и фестиваль песочных скульптур

Новости Беларуси. Праздник весны, мира и труда. 1 Мая в 2015 году в Минске пройдет по новому сценарию. Вместо привычного митинга в сквере имени Янки Купалы минчане в полдень соберутся на площади Государственного флага, где поздравления будут принимать трудовые династии столицы.

Центральной площадкой праздничных гуляний станет Парк победы.

Здесь уже смонтировали сцену, подготавливают торговые ряды, а 1 мая в 10 часов утра приступят к монтажу «Города мастеров», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музыкальные хиты в живом исполнении, спортивные соревнования для маленьких минчан вкупе с ароматами национальной кухни и шедеврами народных умельцев – с двух до шести поднимать праздничное настроение минчанам будут на площадке в центре города.

Эдуард Томильчик, заместитель главы администрации Центрального района:

Будет организована большая программ для детей. Можно будет поучаствовать в конкурсах вместе с детьми. Это будут и эстафеты, и другие различные спортивные конкурсы.

Однако только культурно-развлекательной программой в 2015 году не ограничатся. Столицу в буквальном смысле «настроят» на спортивную волну.

В 15.00 у «Минск-арены» стартует массовый забег на «двухколесных». Маршрут велопарада пройдет по проспектам Победителей и Машерова. Финиш – в парке Победы.

Пока в парке Победы будут звучать фанфары, на площадке у Дворца спорта минчанам предложит широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, здесь организуют зоны отдыха.

Около сотни торговых точек и скидки до 70%. Чтобы праздник прошел не только весело, но и незатратно, свою продукцию столичные универмаги предложат по максимально низким ценам. Так что у Дворца спорта можно будет и шопинг удачный совершить, и продегустировать блюда национальной кухни.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Покупатели смогут приобрести швейные, трикотажные, галантерейные изделия, также пледы, одеяла, обувь для всей семьи, продукцию общественного питания, прудовую рыбу.

Маленьких минчан 1 мая также ожидает сюрприз: открытие 60-го юбилейного сезона Детской железной дороги.

Обновленный экспресс прокатит мальчишек и девчонок по традиционному маршруту «Заслоново» – «Сосновый бор».

Железнодорожный тур – для самых маленьких, воркаут-зоны – для самых спортивных, музыка и танцы под открытым небом – для всех желающих. Как и полагается, Первомай в Первомайском районе отметят с размахом.

Лидия Вежновец, начальник отдела культурно-массовой и спортивной работы УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Где-то с часа до 3.30 будет проходить концертная программа, небольшие игровые программы. Можно активно участвовать.

Полным ходом идет и подготовка к открытию первого в Беларуси международного фестиваля песочных скульптур.

Прикоснуться к творческому процессу все желающие смогут на улице Всехсвятской.

Василий Муравский, администратор фестиваля:

У нас будет барельеф Мулявина, у нас будут зубры, у нас будет Брестская крепость. Работают ребята у нас россияне, специалисты, в основном Питер, Архангельск.