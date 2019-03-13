Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы

Новости Беларуси. Почти четыре десятка оригинальных изобретений могут пополнить инновационный фонд нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти четыре десятка оригинальных изобретений могут пополнить инновационный фонд нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске подводят итоги масштабного конкурса «ТехноИнтеллект». Космические ноу-хау, радиоуправляемые вездеходы, генераторы электроэнергии – свои разработки из самых разных сфер на суд жюри представили около 200 школьников и студентов со всей Беларуси.
Среди актуальных проектов и велосипедный шлем с габаритными огнями. Для того, чтобы обозначить поворот, необходимо лишь наклонить голову. А при торможении все светодиоды на задней части шлема загорятся одновременно.
Денис Сержантов, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:
В зависимости от угла наклона головы он может показать поворот вправо либо влево. Он реагирует на торможение, а также на свет фар. Если машина приближается спереди, он определяет, что на него падает свет от фар и начинает мигать чаще и ярче.
Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
Конкурс проходит в десятый раз. Это юбилейный конкурс. Порядка 10 тысяч человек, ребят со всей республики поучаствовали в этом конкурсе. Представлен широчайший спектр различных изобретений наших детей – от уборочной техники до экологических проектов.
По итогам конкурса лучшие юные инженеры отправятся в Россию, где представят свои разработки на конкурсе технического творчества Союзного государства – «Таланты XXI века».