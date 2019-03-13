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Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы

13 марта 2019 07:14
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Новости Беларуси. Почти четыре десятка оригинальных изобретений могут пополнить инновационный фонд нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -1

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -3

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -5

В Минске подводят итоги масштабного конкурса «ТехноИнтеллект». Космические ноу-хау, радиоуправляемые вездеходы, генераторы электроэнергии – свои разработки из самых разных сфер на суд жюри представили около 200 школьников и студентов со всей Беларуси.

Среди актуальных проектов и велосипедный шлем с габаритными огнями. Для того, чтобы обозначить поворот, необходимо лишь наклонить голову. А при торможении все светодиоды на задней части шлема загорятся одновременно.

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -8

Денис Сержантов, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:
В зависимости от угла наклона головы он может показать поворот вправо либо влево. Он реагирует на торможение, а также на свет фар. Если машина приближается спереди, он определяет, что на него падает свет от фар и начинает мигать чаще и ярче.

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -11

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -13

Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
Конкурс проходит в десятый раз. Это юбилейный конкурс. Порядка 10 тысяч человек, ребят со всей республики поучаствовали в этом конкурсе. Представлен широчайший спектр различных изобретений наших детей – от уборочной техники до экологических проектов.

По итогам конкурса лучшие юные инженеры отправятся в Россию, где представят свои разработки на конкурсе технического творчества Союзного государства – «Таланты XXI века».

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -16

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -18

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -20

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -22

Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы -24

# Информационные технологии # общество # Эдуард Томильчик # Фотофакт

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