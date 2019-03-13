Шлем с габаритными огнями и генераторы электроэнергии. Разработки на конкурсе «ТехноИнтеллект» представили юные белорусы

Новости Беларуси. Почти четыре десятка оригинальных изобретений могут пополнить инновационный фонд нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подводят итоги масштабного конкурса «ТехноИнтеллект». Космические ноу-хау, радиоуправляемые вездеходы, генераторы электроэнергии – свои разработки из самых разных сфер на суд жюри представили около 200 школьников и студентов со всей Беларуси.

Среди актуальных проектов и велосипедный шлем с габаритными огнями. Для того, чтобы обозначить поворот, необходимо лишь наклонить голову. А при торможении все светодиоды на задней части шлема загорятся одновременно.