Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»

Новости Беларуси. Более 15 тысяч ребят со всех уголков Беларуси приняли участие в конкурсе чтецов «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего ребята читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича и Бородулина. В финал вышли 12 юных ораторов. Оценить их мастерство смогут гости Дня белорусской письменности. Телеверсию финала конкурса можно будет увидеть в эфире нашего телеканала.

Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

Если начинали мы просто с чтений, то на сегодня это небольшие представления. С декорациями, с контентом, с костюмами. Прям-таки небольшие представления, чтобы лучше могли погрузиться в ту эпоху, в то время и в те роли, которые они исполняют.

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Беларуси:

Главные события – это международный круглый стол с участием зарубежных писателей, это конференция Национальной академии наук «Ивановские чтения», это республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика», финал конкурса, который будет потом показывать СТВ.