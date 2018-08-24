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Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»

24 августа 2018 13:39
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Новости Беларуси. Более 15 тысяч ребят со всех уголков Беларуси приняли участие в конкурсе чтецов «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-1

Чаще всего ребята читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича и Бородулина. В финал вышли 12 юных ораторов. Оценить их мастерство смогут гости Дня белорусской письменности. Телеверсию финала конкурса можно будет увидеть в эфире нашего телеканала. 

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-4

Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
Если начинали мы просто с чтений, то на сегодня это небольшие представления. С декорациями, с контентом, с костюмами. Прям-таки небольшие представления, чтобы лучше могли погрузиться в ту эпоху, в то время и в те роли, которые они исполняют.

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-6

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Беларуси:
Главные события – это международный круглый стол с участием зарубежных писателей, это конференция Национальной академии наук «Ивановские чтения», это республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика», финал конкурса, который будет потом показывать СТВ.

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-9

День белорусской письменности отметят 2 сентября в Иваново. На празднике ожидают и зарубежных гостей. МИД подтвердил приезд дипломатов из 7 стран, а на международный круглый стол уже заявлены писатели из 13-ти государств.

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-12

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-14

Читали произведения Коласа, Купалы, Короткевича: более 15 тысяч детей приняли участие в конкурсе «Живая классика»-16

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Эдуард Томильчик # Елена Павлова # Фотофакт

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