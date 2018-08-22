Как студенту снять квартиру в Минске: «Цены за последний месяц выросли на 2-3%» и «Ездить, желательно, не одному»

Домашние задания, контрольные и ранний подъём. Основные тревоги школьников в преддверии нового учебного года – цветочки, по сравнению с головной болью иногородних студентов.
Главный вопрос – где жить?
Домашние задания, контрольные и ранний подъём. Основные тревоги школьников в преддверии нового учебного года – цветочки, по сравнению с головной болью иногородних студентов.
Главный вопрос – где жить?
Что касается общежитий, в министерстве образования уверяют – 4 из 5 абитуриентов обязательно получат комнаты.
Эдуард Томильчик, начальник Главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Самыми первыми заселяются студенты, которые являются сиротами, оставшимися без родителей, дети-инвалиды и те студенты, которые пользуются льготами.
В среднем, оплата одного месяца проживания в минском общежитии обойдется в 20 рублей.
Сумма, в общем-то, небольшая. Но что делать тем, кому не удастся прочувствовать дух студенчества в полной мере?
Единственный выход – съёмное жилье.
И здесь начинается самое интересное.
Екатерина Гривнина, студентка Белорусского государственного университета:
Постоянно мы наталкиваемся на агентов, компании и так далее. Даже когда в Интернете указано, что – собственник, всё равно, когда звонишь, тебе говорят, что – агентство.
И это не очень приятно.
Как правило, сотрудники агентств недвижимости работают напрямую с владельцами квартир.
И получают гонорар за успешные сделки. За свою помощь в поиске жилья специалисты просят, в среднем, около двухсот рублей. Оплатить подобные услуги готовы далеко не все.
Впрочем, это – не единственная сложность для молодёжи.
Екатерина Гривнина:
Ездить, желательно, не одному, а чтобы кто-то советовал и помогал. Потому что, когда я приезжала смотреть квартиру, я первый раз сталкивалась с этим, я искала одна, и никакой помощи со стороны, в принципе, не было. И ты приезжаешь, смотришь квартиру – и не понимаешь даже, о чём тебе спрашивать.
В первую очередь, стоит попросить у арендодателя документы на квартиру.
В противном случае, есть риск оказаться на улице на следующий день. Самый востребованный инструмент поиска жилья – конечно же, Интернет. В Сети всегда есть варианты: от дешёвых «хрущёвок» до ВИП-апартаментов.
Главные помощники заинтересованных – порталы о недвижимости.
Артем Сахаревич, аналитик недвижимости:
Цены растут, но не растут как-то очень сильно. За последний месяц выросли на 2-3 процента, что нормально для лета. А за год последний – выросли на 8-9 процентов цены на аренду квартир в Минске. Но это соответствует темпам инфляции и росту заработных плат, так что нельзя сказать, что происходит нечто экстраординарное.
В основном, владельцы квартир диктуют цены в валюте.
Стоимость проживания в столице колеблется от двухсот до пятисот условных единиц. Впрочем, пока курс доллара относительно стабильный, это не становится большой проблемой для жильцов.
Кстати, арендовать можно и комнату.
Это обойдётся гораздо дешевле. К тому же, в попытках сэкономить, студенты нередко снимают жильё на двоих или даже на троих. Тут уж, главное – сойтись характерами. Что же касается условий проживания – то при поиске съемной квартиры, как никогда, подходит фраза: «Любой каприз за ваши деньги».