Путешествие к Деду Морозу и сладкий подарок от Президента. Как проходят детские праздники во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Новогодняя сказка во Дворце Независимости. По поручению главы государства здесь в течение нескольких дней проходят праздники для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Волшебная дорога» – именно так называется представление – привела во Дворец Независимости ребят. Приглашение получили более тысячи детей из всех регионов. Победители олимпиад и конкурсов, спортивных состязаний и воспитанники интернатов и домов ребенка, социальные сироты и кадеты. Праздник для всех. Все действо в рамках проекта «Наши дети», причем это понятие безгранично. В буквальном смысле. На праздник приглашены ребята из соседнего Смоленска.

Сергей Кривко, руководитель белорусского землячества Смоленской области (Россия):

Сегодня утром случились приключения, потому что в Смоленске идет большой снег. Там фактически какой-то погодный шторм. Мы немного опоздали, но сегодня мы здесь и понимаем, что все эти приключения, испытания того стоили.

Передаю всем привет. Патрику, Гэри, Сэнди и мистеру Крабсу, который мне вечно не платит деньги, зарплату.

– Где мне взять варенье? За кулисами говорят, что не дадут, здесь тоже никто не дает. Как так? Почему?

– Может, хватит есть варенье?

– Я не могу летать без варенья. Я хочу полетать, посмотреть Беларусь.

Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Акция проходит не первый год, и это уже стало хорошей традицией всего белорусского народа. В ней принимают участие от высших должностных лиц, причем, наверное, всех, руководителей министерств и местных исполнительных органов, до просто трудовых коллективов.