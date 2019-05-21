«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая

Новости Беларуси. Прощание со школой. Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в этом году в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая молодежная столица Беларуси соберет более 1,5 тысяч выпускников 11-х классов из разных городов страны.

Лучших ребят – победителей международных и республиканских олимпиад – наградят в различных номинациях. Концертная программа также обещает быть насыщенной. На сцену выйдут группы «Без билета», Naviband и российский исполнитель Алексей Воробьев.