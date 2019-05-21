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«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая

21 мая 2019 06:44
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Новости Беларуси. Прощание со школой. Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в этом году в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая молодежная столица Беларуси соберет более 1,5 тысяч выпускников 11-х классов из разных городов страны.

Лучших ребят – победителей международных и республиканских олимпиад – наградят в различных номинациях. Концертная программа также обещает быть насыщенной. На сцену выйдут группы «Без билета», Naviband и российский исполнитель Алексей Воробьев.

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-1

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-3

Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Основные мероприятия пройдут на оршанской ледовой арене. В рамках праздника состоится награждение по четырем номинациям: лучшие ученики, победители олимпиад, лучшие спортсмены, лидеры.

А вот выпускные экзамены пройдут в стране с 1 по 8 июня. 11-классникам предстоит сдать четыре экзамена: изложение по русскому или белорусскому, контрольная по математике, а также иностранный язык и история Беларуси, которые сдаются устно.

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-6

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-8

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-10

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси:
На сегодняшний день все учреждения образования готовы к организованному завершению учебного года. Торжественные мероприятия – линейки, последний звонок – рекомендовано проводить 29 или 30 мая.

Выпускные вечера пройдут 8 и 9 июня. Отметим, в этом году 11-й класс заканчивают более 55 тысяч школьников и гимназистов.

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая-13

# Последний звонок # общество # Эдуард Томильчик # Ирина Каржова # Фотофакт

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