В пути 15 дней. Где побывают участники проекта «Поезд Памяти»?
22 июня с железнодорожного вокзала Бреста начнет путешествие необычный состав. Это международный проект «Поезд Памяти». По городам Беларуси и России отправятся 200 школьников из двух стран. Ребята узнают много нового о значимых страницах истории Беларуси и России и подвигах наших предков. Подробности расспросим у наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь и Карина Гоцман, участница проекта «Поезд Памяти».
В чем заключается идея проекта «Поезд Памяти»?
Алена Ланская, ведущая:
Расскажите о проекте. В чем заключается его идея, концепция? Почему был выбран именно поезд?
Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Данный проект возник и прорабатывался по поручениям Совета Республики и Совета Федерации России. У Российской Федерации похожий проект уже был. Они предложили нам поучаствовать в нем. Сам проект заключается в следующем: 200 ребят, 100 ребят из Беларуси и 100 из России, будет представлено 85 субъектов Федерации. Это лучшие дети, которые с активной гражданской позицией, отличники учебы, отличники в спорте. То есть это мотивированные ребята, талантливые, активные.
Куда отправится поезд?
Дмитрий Потапович, ведущий:
Куда отправляется поезд? Что увидят пассажиры?
Эдуард Томильчик:
В пути поезд будет 15 дней, всего проедут 5 911 километров. Приезжают в город, там для них будет культурная программа, это и посещение музеев, встречи с ветеранами. Это будет общение, привитие патриотизма, это знакомство с нашим историческим прошлым и по-настоящему героическим. Посетят Гродно, Витебск, переедут в Российскую Федерацию, там будет Смоленск, Москва, Санкт-Петербург. Как было в 1941 году, когда наши отцы и прадеды защищали свою Родину, начиная от Бреста, героически останавливали врага, точно так же вели нас к Победе. И после этого поезд будет возвращаться уже из Москвы и Санкт-Петербурга в Беларусь, прибудет в Минск 3 июля, в День Независимости. Именно в этот день был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков.
Алена Ланская:
Карина, насколько я знаю, ты принимаешь участие в проекте в качестве пассажира. Какие твои ожидания от этого путешествия? Что возьмешь с собой в дорогу?
Карина Гоцман, участница проекта «Поезд Памяти»:
Конечно, возьму с собой хорошее настроение, желание отдохнуть и поработать, обрести много друзей и знакомых.
Почему проект важен для молодежи?
Дмитрий Потапович:
Почему так важен «Поезд Памяти», в том числе, и для молодых ребят?
Карина Гоцман:
Я считаю, что этот проект очень важен, потому что он воспитывает патриотизм у молодежи, формирует активную гражданскую позицию, есть возможность показать всему миру, насколько дружны народы Беларуси и России. И вообще, этот проект очень объединяет молодежь.
Алена Ланская:
Планируется ли продолжить этот проект?
Эдуард Томильчик:
Да, прорабатываются различные формы дальнейшего продолжения проекта. Будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Поезд очень комфортабельный. Кроме ребят будут там вожатые, 20 вожатых, это не считая старших. Кроме того, безопасность будут обеспечивать три милиционера и два сотрудника безопасности. Также едут медицинские работники, которые будут постоянно сопровождать. В этом поезде есть и вагоны-рестораны, есть и специальные душевые. Думаю, что ребята будут путешествовать с комфортом.