В пути 15 дней. Где побывают участники проекта «Поезд Памяти»?

22 июня с железнодорожного вокзала Бреста начнет путешествие необычный состав. Это международный проект «Поезд Памяти». По городам Беларуси и России отправятся 200 школьников из двух стран. Ребята узнают много нового о значимых страницах истории Беларуси и России и подвигах наших предков. Подробности расспросим у наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь и Карина Гоцман, участница проекта «Поезд Памяти». В чем заключается идея проекта «Поезд Памяти»? Алена Ланская, ведущая:

Расскажите о проекте. В чем заключается его идея, концепция? Почему был выбран именно поезд?

Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:

Данный проект возник и прорабатывался по поручениям Совета Республики и Совета Федерации России. У Российской Федерации похожий проект уже был. Они предложили нам поучаствовать в нем. Сам проект заключается в следующем: 200 ребят, 100 ребят из Беларуси и 100 из России, будет представлено 85 субъектов Федерации. Это лучшие дети, которые с активной гражданской позицией, отличники учебы, отличники в спорте. То есть это мотивированные ребята, талантливые, активные. Куда отправится поезд? Дмитрий Потапович, ведущий:

Куда отправляется поезд? Что увидят пассажиры? Эдуард Томильчик:

В пути поезд будет 15 дней, всего проедут 5 911 километров. Приезжают в город, там для них будет культурная программа, это и посещение музеев, встречи с ветеранами. Это будет общение, привитие патриотизма, это знакомство с нашим историческим прошлым и по-настоящему героическим. Посетят Гродно, Витебск, переедут в Российскую Федерацию, там будет Смоленск, Москва, Санкт-Петербург. Как было в 1941 году, когда наши отцы и прадеды защищали свою Родину, начиная от Бреста, героически останавливали врага, точно так же вели нас к Победе. И после этого поезд будет возвращаться уже из Москвы и Санкт-Петербурга в Беларусь, прибудет в Минск 3 июля, в День Независимости. Именно в этот день был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков.

Алена Ланская:

Карина, насколько я знаю, ты принимаешь участие в проекте в качестве пассажира. Какие твои ожидания от этого путешествия? Что возьмешь с собой в дорогу? Карина Гоцман, участница проекта «Поезд Памяти»:

Конечно, возьму с собой хорошее настроение, желание отдохнуть и поработать, обрести много друзей и знакомых. Почему проект важен для молодежи? Дмитрий Потапович:

Почему так важен «Поезд Памяти», в том числе, и для молодых ребят?

Карина Гоцман:

Я считаю, что этот проект очень важен, потому что он воспитывает патриотизм у молодежи, формирует активную гражданскую позицию, есть возможность показать всему миру, насколько дружны народы Беларуси и России. И вообще, этот проект очень объединяет молодежь. Алена Ланская:

Планируется ли продолжить этот проект?