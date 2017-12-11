Ожидание чуда, ожидание праздника: выставка «Калядная зорка» открыла акцию «Наши дети»

Новости Беларуси. Добрая традиция. В Беларуси сегодня дан старт новогодней благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками пожалуй самого волшебного и долгожданного марафона станут крупные бизнесмены, представители власти, ведущих предприятий страны и, конечно же, дети – те, кто в канун Нового года нуждается в особом внимании. И вот 11 декабря символический старт акции дала «Калядная зорка» – выставка декоративно-прикладного искусства.

Алина Силанова: Я думаю, в Беларуси некоторые люди стали забывать наши обычаи. Мы захотели показать действительно колядную зорку, действительно праздник – наш, белорусский.

Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:

Новый год – это ожидание чуда, ожидание праздника. Наверное, никто не ждет его так, как ждут дети. Акция «Наши дети» проходит под патронажем главы государства с 1995 года. Ее основная идея – ни один ребенок не должен остаться без внимания.

Новогодний марафон продлится до 10 января. Проект объединит более 15 тысяч детей. Это ребята из неполных семей, дети с ограниченными физическими возможностями. Ну а яркой кульминацией праздника по традиции станет новогоднее представление во Дворце Республики.