Новости по тегу #Джастин Трюдо

Он известен своими экономическими знаниями: успешно провел Канаду через финансовый кризис 2008 года, а затем стал первым иностранным главой Банка Англии.
Одновременно Трюдо покидает пост главы правящей партии. Ее рейтинги сейчас критично малы, и это стало одним из поводов для отставки политика.
Чем прославился Джастин Трюдо? Своими носками! Может, он наденет жабо на свои волосатые щиколотки, кто знает?
Он подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязательства до завершения процесса.
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