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Новости по тегу #Джастин Трюдо

Экс-глава ЦБ Канады станет новым премьером после отставки Трюдо
10 марта 2025 07:38

Экс-глава ЦБ Канады станет новым премьером после отставки Трюдо

Жители Канады одобрили отставку премьера страны
10 января 2025 06:40

Жители Канады одобрили отставку премьера страны

Елфимов: переобуваться тоже надо уметь, как сейчас делают многие американские политики
08 января 2025 11:16

Елфимов: переобуваться тоже надо уметь, как сейчас делают многие американские политики

Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку
06 января 2025 17:46

Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку

Премьеры Канады, Италии, Бельгии и глава ЕК проведут заседание стран G7 из Киева
24 февраля 2024 10:58

Премьеры Канады, Италии, Бельгии и глава ЕК проведут заседание стран G7 из Киева

Зеленский и Трюдо поприветствовали бывшего нациста в парламенте Канады
24 сентября 2023 13:04

Зеленский и Трюдо поприветствовали бывшего нациста в парламенте Канады

Канада предоставит Украине 482 млн долларов и бронетехнику
23 сентября 2023 12:17

Канада предоставит Украине 482 млн долларов и бронетехнику

Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль
25 декабря 2022 18:53

Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль

В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия
31 мая 2022 13:17

В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия

В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих
18 февраля 2022 08:13

В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих

Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны
10 февраля 2022 15:26

Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны

Елфимов о протестах в Канаде: «Кошмар киевского Майдана, горячо поддержанного Джастином Трюдо, вернулся к нему же»
06 февраля 2022 17:05

Елфимов о протестах в Канаде: «Кошмар киевского Майдана, горячо поддержанного Джастином Трюдо, вернулся к нему же»