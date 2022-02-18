В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих

Новости Канады. В Канаде не прекращаются протесты дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти начали замораживать банковские счета демонстрантов.

Оказалось, что протесты – спланированная акция, в организации прослеживается американский след. Как заявил премьер-министр, финансирование идет из США.