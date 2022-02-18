В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих

Новости Канады. В Канаде не прекращаются протесты дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти начали замораживать банковские счета демонстрантов.
Новости Канады. В Канаде не прекращаются протесты дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти начали замораживать банковские счета демонстрантов.
Оказалось, что протесты – спланированная акция, в организации прослеживается американский след. Как заявил премьер-министр, финансирование идет из США.
Напомним, уже три недели канадские активисты блокируют дороги, выступая таким образом против антиковидных ограничений. Участников акции меньше не становится. Наоборот, протестующие планируют расширить протесты за пределы канадской столицы.