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В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих

18 февраля 2022 08:13
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Новости Канады. В Канаде не прекращаются протесты дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти начали замораживать банковские счета демонстрантов.

В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих-1

Оказалось, что протесты – спланированная акция, в организации прослеживается американский след. Как заявил премьер-министр, финансирование идет из США.

В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих-4

Напомним, уже три недели канадские активисты блокируют дороги, выступая таким образом против антиковидных ограничений. Участников акции меньше не становится. Наоборот, протестующие планируют расширить протесты за пределы канадской столицы.

# Акции протеста # Джастин Трюдо # Фотофакт

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