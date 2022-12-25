Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль

Судьбу Украину обсуждали на другом конце света. Свои переговоры велись в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Председатель КНР считает, что затягивание конфликта вУкраине не выгодно ни одной из сторон. Об этом он сообщил президенту Германии Штайнмайеру во время телефонного разговора. Тот звонил и просил повлиять Си Цзиньпина на Москву для прекращения боевых действий. Но, похоже, ничего не добился.

Это говорит и о том, что уровень российско-немецких контактов сегодня очень низкий, то есть сам связаться с Путиным президент Германии не может. Видимо, это тоже последствие откровений Меркель о том, что Минские соглашения никто выполнять и не собирался, но мы то знаем, что это ложь. Китай в свою очередь также не собирается быть с немцами откровенным.

К примеру, на саммите Большой двадцатки Си Цзиньпин, как мальчика, отчитал премьер-министра Канады за публикацию секретных переговоров, которые утекли в СМИ. Для Китая это был сигнал, что любые переговоры с западными политиками могут быть легко преданы огласке. И не важно, сделает это Канада или, например, ФРГ после телефонного звонка. Поэтому, конечно, нельзя назвать телефонный разговор Штайнмайера бесполезным, но это явно не тот способ, чтобы решить украинскую проблему.