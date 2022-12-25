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Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль

25 декабря 2022 18:53
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Судьбу Украину обсуждали на другом конце света. Свои переговоры велись в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Председатель КНР считает, что затягивание конфликта вУкраине не выгодно ни одной из сторон. Об этом он сообщил президенту Германии Штайнмайеру во время телефонного разговора. Тот звонил и просил повлиять Си Цзиньпина на Москву для прекращения боевых действий. Но, похоже, ничего не добился.  

Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль -1

Это говорит и о том, что уровень российско-немецких контактов сегодня очень низкий, то есть сам связаться с Путиным президент Германии не может. Видимо, это тоже последствие откровений Меркель о том, что Минские соглашения никто выполнять и не собирался, но мы то знаем, что это ложь. Китай в свою очередь также не собирается быть с немцами откровенным.  

Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль -4

К примеру, на саммите Большой двадцатки Си Цзиньпин, как мальчика, отчитал премьер-министра Канады за публикацию секретных переговоров, которые утекли в СМИ. Для Китая это был сигнал, что любые переговоры с западными политиками могут быть легко преданы огласке. И не важно, сделает это Канада или, например, ФРГ после телефонного звонка. Поэтому, конечно, нельзя назвать телефонный разговор Штайнмайера бесполезным, но это явно не тот способ, чтобы решить украинскую проблему.  

Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль -7

На таком фоне в Пекине тепло встретили Дмитрия Медведева, зампреда Совета безопасности России. Специалисты считают, что ключевой целью внезапного визита стала передача послания от Владимира Путина. Можно предположить, что оно как-то связано с обстановкой в Украине, что и объясняет беспокойство Германии. Интересно, что Кремль распространил новость о визите Медведева в Китай всего через пару часов после того, как была обнародована поездка Зеленского в США. Это часть современной информационной войны, когда государства борются за новостную повестку, а для России – еще и демонстрация того, что страна не находится в изоляции и, более того, имеет отличные отношения со второй экономикой мира. Вместе с тем, КНР сегодня находится в очень непростом положении. Грубо говоря, Китай за Россию, но против военной операции, которая серьезно нарушает планы, связанные с торговлей в Европе и США. Получается, Пекин находится в неудобном положении. Поэтому Си Цзиньпин последовательно призывает к миру и диалогу все заинтересованные стороны.  

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# Международная политика # Франк-Вальтер Штайнмайер # Си Цзиньпин # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Джастин Трюдо # Фотофакт

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