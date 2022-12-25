Штайнмайер просил Си Цзиньпина повлиять на Кремль
Судьбу Украину обсуждали на другом конце света. Свои переговоры велись в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Председатель КНР считает, что затягивание конфликта вУкраине не выгодно ни одной из сторон. Об этом он сообщил президенту Германии Штайнмайеру во время телефонного разговора. Тот звонил и просил повлиять Си Цзиньпина на Москву для прекращения боевых действий. Но, похоже, ничего не добился.
Это говорит и о том, что уровень российско-немецких контактов сегодня очень низкий, то есть сам связаться с Путиным президент Германии не может. Видимо, это тоже последствие откровений Меркель о том, что Минские соглашения никто выполнять и не собирался, но мы то знаем, что это ложь. Китай в свою очередь также не собирается быть с немцами откровенным.
К примеру, на саммите Большой двадцатки Си Цзиньпин, как мальчика, отчитал премьер-министра Канады за публикацию секретных переговоров, которые утекли в СМИ. Для Китая это был сигнал, что любые переговоры с западными политиками могут быть легко преданы огласке. И не важно, сделает это Канада или, например, ФРГ после телефонного звонка. Поэтому, конечно, нельзя назвать телефонный разговор Штайнмайера бесполезным, но это явно не тот способ, чтобы решить украинскую проблему.
На таком фоне в Пекине тепло встретили Дмитрия Медведева, зампреда Совета безопасности России. Специалисты считают, что ключевой целью внезапного визита стала передача послания от Владимира Путина. Можно предположить, что оно как-то связано с обстановкой в Украине, что и объясняет беспокойство Германии. Интересно, что Кремль распространил новость о визите Медведева в Китай всего через пару часов после того, как была обнародована поездка Зеленского в США. Это часть современной информационной войны, когда государства борются за новостную повестку, а для России – еще и демонстрация того, что страна не находится в изоляции и, более того, имеет отличные отношения со второй экономикой мира. Вместе с тем, КНР сегодня находится в очень непростом положении. Грубо говоря, Китай за Россию, но против военной операции, которая серьезно нарушает планы, связанные с торговлей в Европе и США. Получается, Пекин находится в неудобном положении. Поэтому Си Цзиньпин последовательно призывает к миру и диалогу все заинтересованные стороны.
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