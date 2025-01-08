Елфимов: переобуваться тоже надо уметь, как сейчас делают многие американские политики

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Во-первых, С наступившим Новым годом! С Новым счастьем! Во-вторых, я пишу роман «Короли и носки». О ком конкретно? Начну с Трюдо. Это известная фамилия в мире политики. И уж точно это самая известная фамилия премьер-министров Канады. Почему? Потому что Трюдо-старший, Пьер, почти до конца вырвал Канаду из-под британской короны. Почти…но ведь это тоже неплохо! И так льстит самомнению кленовых канадцев!

А чем прославился Джастин Трюдо? Своими носками! Они у него всегда яркого цвета, необычной раскраски, на них встречаются узоры, лозунги, рисунки и прочая мишура… Почти бижутерия. Разве что свастики он на носках пока не рисовал, хотя после чествования им в том самом оттавском парламенте укро-фашистского недобитка Гунько этого вполне можно ожидать.



А, может, он наденет жабо на свои волосатые щиколотки, кто знает? Словом он делает все, чтобы привлечь к ним внимание. Чье, женщин или мужчин? Вот это до сих пор загадка. Во всяком случае Джастин очень любит поддерживать и даже посещать ЛГБТ-сходки. И недавно развелся с гетеросексуальной женой. Я скажу кратко: переобуваться надо тоже уметь! И вот почему. Сейчас многие американские политики ездят в Мар-а-Лаго, флоридскую резиденцию Трампа, которая пока выполняет функции неофициального Белого дома. Прямо целыми толпами стремятся туда. И даже дерутся в очереди. За место. Зачем? А чтобы переобуться! Многие, кто раньше хаял и предавал демократической анафеме Трампа, теперь хотят лично изъясниться ему в любви!