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Жители Канады одобрили отставку премьера страны

10 января 2025 06:40
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Канадцы одобрили отставку премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Джастин Трюдо сообщил о завершении работы в этой должности.

Жители Канады одобрили отставку премьера страны-2

И, как оказалось, граждане страны совсем не против. Удовлетворены более 80 % опрошенных. Одновременно Трюдо покидает пост главы правящей партии. Ее рейтинги сейчас критично малы, и это стало одним из поводов для отставки политика. Впрочем, показатели либералов не пошли вверх и после новостей об уходе лидера. Видимо, в обществе настолько укоренилось мнение о некомпетентности правящего блока, что вернуть доверие людей будет очень сложно. Правящую партию терзают внутренние противоречия, при этом страна фактически стоит на грани раскола. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится, уверены аналитики.

# Новости Канады # Международная политика # Джастин Трюдо

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