Жители Канады одобрили отставку премьера страны

И, как оказалось, граждане страны совсем не против. Удовлетворены более 80 % опрошенных. Одновременно Трюдо покидает пост главы правящей партии. Ее рейтинги сейчас критично малы, и это стало одним из поводов для отставки политика. Впрочем, показатели либералов не пошли вверх и после новостей об уходе лидера. Видимо, в обществе настолько укоренилось мнение о некомпетентности правящего блока, что вернуть доверие людей будет очень сложно. Правящую партию терзают внутренние противоречия, при этом страна фактически стоит на грани раскола. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится, уверены аналитики.