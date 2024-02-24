Премьеры Канады, Италии, Бельгии и глава ЕК проведут заседание стран G7 из Киева

Премьер-министры Бельгии, Италии и Канады, а также глава Еврокомиссии с официальным визитом приехали в Киев, пишет ТАСС.

Сообщается, что их приезд приурочен ко второй годовщине начала специальной военной операции в Украине. Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Александер де Кроо и Урсула фон дер Ляйен собираются на протяжении всего дня проводить встречи с властями страны.

Также высокопоставленные гости намерены провести совещание со всеми лидерами стран G7 в онлайн-формате прямо из столицы Украины в 18:00 по московскому времени. Владимир Зеленский также готовит речь на данное мероприятие.