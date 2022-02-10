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Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны

10 февраля 2022 15:26
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Новости Франции. Протесты в Канаде поддержали во Франции. Водители мотоциклов и автомобилей собрались на юге страны, чтобы выразить солидарность канадскому «конвою свободы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны-1

Многие протестующие в знак поддержки несли канадские флаги. Французские дальнобойщики планируют собраться в Париже и Брюсселе. Они также требуют отмены всех ковидных ограничений, включая обязательную вакцинацию.

Напомним, в течение последних двух недель в Канаде проходят антиковидные протесты дальнобойщиков. Это привело к перекрытию движения. Протестующие требуют отмены введенных требований и отставки премьер-министра.

# Акции протеста # Джастин Трюдо # Фотофакт

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