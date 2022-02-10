Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны

Новости Франции. Протесты в Канаде поддержали во Франции. Водители мотоциклов и автомобилей собрались на юге страны, чтобы выразить солидарность канадскому «конвою свободы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие протестующие в знак поддержки несли канадские флаги. Французские дальнобойщики планируют собраться в Париже и Брюсселе. Они также требуют отмены всех ковидных ограничений, включая обязательную вакцинацию.

Напомним, в течение последних двух недель в Канаде проходят антиковидные протесты дальнобойщиков. Это привело к перекрытию движения. Протестующие требуют отмены введенных требований и отставки премьер-министра.