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Канада предоставит Украине 482 млн долларов и бронетехнику

23 сентября 2023 12:17
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о предоставлении Украине 650 миллионов канадских долларов (482 миллионов долларов США) в течение трех лет, в том числе 50 единиц бронетехники для медицинской эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также заявил, что Канада принимает более 185 тысяч украинцев. Беседа канадского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла после его поездки в США. В свою же очередь, российская сторона высказала свою обеспокоенность по поводу оружейных поставок Киеву, отметив, что для РФ они будут законной целью.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джастин Трюдо

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