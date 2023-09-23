Канада предоставит Украине 482 млн долларов и бронетехнику

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о предоставлении Украине 650 миллионов канадских долларов (482 миллионов долларов США) в течение трех лет, в том числе 50 единиц бронетехники для медицинской эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также заявил, что Канада принимает более 185 тысяч украинцев. Беседа канадского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла после его поездки в США. В свою же очередь, российская сторона высказала свою обеспокоенность по поводу оружейных поставок Киеву, отметив, что для РФ они будут законной целью.