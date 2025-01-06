Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем желании покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после выборов нового лидера. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем желании покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после выборов нового лидера. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Он подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязательства до завершения процесса.
Ранее СМИ сообщали, что более 50 членов парламента от Либеральной партии пришли к консенсусу относительно того, что Трюдо должен покинуть свой пост. К отставке Трюдо призвал и лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх, который объявил о вотуме недоверия на ближайшей сессии Палаты общин.