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Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку

06 января 2025 17:46
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем желании покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после выборов нового лидера. Об этом пишет РИА Новости.

Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку-1

Фото: pixabay

Он подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязательства до завершения процесса.

Ранее СМИ сообщали, что более 50 членов парламента от Либеральной партии пришли к консенсусу относительно того, что Трюдо должен покинуть свой пост. К отставке Трюдо призвал и лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх, который объявил о вотуме недоверия на ближайшей сессии Палаты общин.

# Международная политика # Джастин Трюдо

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