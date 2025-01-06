Трюдо заявил, что вскоре уйдет в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем желании покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после выборов нового лидера. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязательства до завершения процесса.

Ранее СМИ сообщали, что более 50 членов парламента от Либеральной партии пришли к консенсусу относительно того, что Трюдо должен покинуть свой пост. К отставке Трюдо призвал и лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх, который объявил о вотуме недоверия на ближайшей сессии Палаты общин.