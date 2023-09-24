Зеленский и Трюдо поприветствовали бывшего нациста в парламенте Канады

Во время своего выступления в канадском парламенте украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовали 98-летнего Ярослава Гуньку, который во время Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, также известной как дивизия СС «Галичина». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Эта дивизия была создана из жителей Западной Украины в 1943 г. и применялась в Словакии, Югославии и Австрии. В мае 1945 г. ее члены капитулировали перед войсками Великобритании и США.