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Зеленский и Трюдо поприветствовали бывшего нациста в парламенте Канады

24 сентября 2023 13:04
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Во время своего выступления в канадском парламенте украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовали 98-летнего Ярослава Гуньку, который во время Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, также известной как дивизия СС «Галичина». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Эта дивизия была создана из жителей Западной Украины в 1943 г. и применялась в Словакии, Югославии и Австрии. В мае 1945 г. ее члены капитулировали перед войсками Великобритании и США.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джастин Трюдо

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