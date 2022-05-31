В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия

Этот закон, принятие которого неоднократно откладывалось, был введен буквально через неделю после недавней трагедии в американской школе, где вооруженный преступник застрелил 19 детей и двух учителей. На том, что в стране необходимо прекратить свободно торговать пистолетами и винтовками, давно настаивала полиция. С ее доводами теперь согласился и премьер страны. Канада имеет более жесткие законы об оружии, чем в США. Тем не менее уровень преступлений с его применением постоянно растет.