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В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия

31 мая 2022 13:17
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Новости Канады. В Канаде запретили продажу пистолетов, а также игрушек, похожих на оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия-1

Этот закон, принятие которого неоднократно откладывалось, был введен буквально через неделю после недавней трагедии в американской школе, где вооруженный преступник застрелил 19 детей и двух учителей. На том, что в стране необходимо прекратить свободно торговать пистолетами и винтовками, давно настаивала полиция. С ее доводами теперь согласился и премьер страны. Канада имеет более жесткие законы об оружии, чем в США. Тем не менее уровень преступлений с его применением постоянно растет.  

# Закон # Джастин Трюдо # Фотофакт

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