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Экс-глава ЦБ Канады станет новым премьером после отставки Трюдо

10 марта 2025 07:38
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Марк Карни, в прошлом глава Центрального банка Канады, был выбран в качестве нового лидера Либеральной партии Канады и займет пост премьер-министра страны после ухода в отставку Джастина Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

Он известен своими экономическими знаниями: успешно провел Канаду через финансовый кризис 2008 года, а затем стал первым иностранным главой Банка Англии. 

Экс-глава ЦБ Канады станет новым премьером после отставки Трюдо-1

Фото: pixabay

Позднее он занял пост специального посланника ООН по проблемам климата и финансов. После 10 лет пребывания у власти Трюдо ушел в отставку из-за критики его политики в области миграции и высокой инфляции.

Сильные позиции Карни в решении проблем экономики и его потенциал для улучшения отношений с США могут помочь ему получить поддержку на проходящих выборах, которые должны будут пройти до 20 октября, где его соперницей будет Христя Фриланд, бывший заместитель премьер-министра и министр финансов, которая известна своей проукраинской позицией и жестким отношением к Москве. Она ушла в свою отставку из-за разногласий с Трюдо по вопросам торговли с США.

# Международная политика # Джастин Трюдо

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