Экс-глава ЦБ Канады станет новым премьером после отставки Трюдо

Марк Карни, в прошлом глава Центрального банка Канады, был выбран в качестве нового лидера Либеральной партии Канады и займет пост премьер-министра страны после ухода в отставку Джастина Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

Он известен своими экономическими знаниями: успешно провел Канаду через финансовый кризис 2008 года, а затем стал первым иностранным главой Банка Англии.