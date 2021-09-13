Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность

Новости Беларуси. Санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств. В Минске начал работу масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека. Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права и дипломатии. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена в международные структуры.

Организаторы два месяца готовили встречу, но то, что форум получит такой отклик, не ожидали. Более 400 экспертов участие принимают как онлайн, так и офлайн. Из Венгрии в Минск прибыл Дьюла Тюрмер. Не скрывает, приехал за опытом. В разных уголках планеты то и дело вспыхивают конфликты, с лихвой подогретые имперскими интересами некоторых, удержать независимость в современном мире все сложнее.