Прямой эфир

Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность

13 сентября 2021 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Санкционная политика – новый инструмент, который противодействует развитию отдельных государств. В Минске начал работу масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека. Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность-1

Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права и дипломатии. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена в международные структуры.

Организаторы два месяца готовили встречу, но то, что форум получит такой отклик, не ожидали. Более 400 экспертов участие принимают как онлайн, так и офлайн. Из Венгрии в Минск прибыл Дьюла Тюрмер. Не скрывает, приехал за опытом. В разных уголках планеты то и дело вспыхивают конфликты, с лихвой подогретые имперскими интересами некоторых, удержать независимость в современном мире все сложнее.

Дьюла Тюрмер в Беларуси: Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить солидарность-4

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической партии:
Венгрия уже 17 лет является членом Европейского союза. Мы вступили с надеждой на то, что Европейский союз защитит нас от неблагоприятных последствий экономических процессов в мире. Но, к сожалению, это не так. Мы думали, что будем жить так, как живут немцы или австрийцы, но до сих пор в Германии или в Австрии зарабатывают люди в пять раз больше, чем в нынешней Венгрии. Европейский союз каждый день вмешивается во внутренние дела Венгрии. Мы не хотим определять, как жить Западной Европе, но Западная Европа хочет определять, как нам, венграм, жить. Я приехал, чтобы выразить нашу солидарность, мы выступаем против санкций.

​«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями. Читайте здесь.

# Международная политика # Дьюла Тюрмер # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это обычный рэкет». Яков Кедми дал оценку санкциям в отношении Беларуси
13 сентября 2021 11:21

«Это обычный рэкет». Яков Кедми дал оценку санкциям в отношении Беларуси

Лукашенко: если американцы на «Запад-2021» специально не приехали – мелкотравчатая, безумная позиция
12 сентября 2021 17:39

Лукашенко: если американцы на «Запад-2021» специально не приехали – мелкотравчатая, безумная позиция

Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии
12 сентября 2021 16:41

Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии