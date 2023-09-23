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Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью

23 сентября 2023 10:30
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Мы ценим мирную политику белорусского руководства, которое не хочет втягивать свою страну в военный конфликт. Об этом заявил венгерский политик Дьюла Тюрмер во время интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью-1

Его мнение совпадает и с позицией главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Выступая на мероприятиях Совбеза ООН, Петер Сийярто заявил, что вне зависимости от критики и нападок его страна будет отстаивать путь мирного урегулирования конфликта в Украине.

Надо сказать, что несмотря на противоречия со стороны ЕС, Венгрия остается еще и единственной страной, которая заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью во всех сферах. Тому подтверждение – копии верительных грамот от посла Венгрии. Их накануне в Минске вручила венгерский дипломат Зита Илона Бенчик министру иностранных дел Беларуси. Это своеобразный посыл для всей Европы: белорусско-венгерские отношения не прекращаются.

Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью-4

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
Приезд нового посла в Венгрию выражает желание венгерского правительства развивать и впредь отношения между Венгрией и Беларусью. Развивать несмотря на то, что мир сейчас переживает очень сложный период, и несмотря на тот нажим, который оказывают западные страны на венгерское правительство, чтобы отказались от развития отношений с Беларусью.

Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно. Подробности.

# Международная политика # Дьюла Тюрмер # Фотофакт

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