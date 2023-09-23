Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью

Мы ценим мирную политику белорусского руководства, которое не хочет втягивать свою страну в военный конфликт. Об этом заявил венгерский политик Дьюла Тюрмер во время интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его мнение совпадает и с позицией главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Выступая на мероприятиях Совбеза ООН, Петер Сийярто заявил, что вне зависимости от критики и нападок его страна будет отстаивать путь мирного урегулирования конфликта в Украине.

Надо сказать, что несмотря на противоречия со стороны ЕС, Венгрия остается еще и единственной страной, которая заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью во всех сферах. Тому подтверждение – копии верительных грамот от посла Венгрии. Их накануне в Минске вручила венгерский дипломат Зита Илона Бенчик министру иностранных дел Беларуси. Это своеобразный посыл для всей Европы: белорусско-венгерские отношения не прекращаются.