Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью

Мы ценим мирную политику белорусского руководства, которое не хочет втягивать свою страну в военный конфликт. Об этом заявил венгерский политик Дьюла Тюрмер во время интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы ценим мирную политику белорусского руководства, которое не хочет втягивать свою страну в военный конфликт. Об этом заявил венгерский политик Дьюла Тюрмер во время интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его мнение совпадает и с позицией главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Выступая на мероприятиях Совбеза ООН, Петер Сийярто заявил, что вне зависимости от критики и нападок его страна будет отстаивать путь мирного урегулирования конфликта в Украине.
Надо сказать, что несмотря на противоречия со стороны ЕС, Венгрия остается еще и единственной страной, которая заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью во всех сферах. Тому подтверждение – копии верительных грамот от посла Венгрии. Их накануне в Минске вручила венгерский дипломат Зита Илона Бенчик министру иностранных дел Беларуси. Это своеобразный посыл для всей Европы: белорусско-венгерские отношения не прекращаются.
Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
Приезд нового посла в Венгрию выражает желание венгерского правительства развивать и впредь отношения между Венгрией и Беларусью. Развивать несмотря на то, что мир сейчас переживает очень сложный период, и несмотря на тот нажим, который оказывают западные страны на венгерское правительство, чтобы отказались от развития отношений с Беларусью.
Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно. Подробности.