В Турове обсудили перспективные направления развития Житковичского района

«Сильная страна – сильные регионы» – вот формула, которая уже не раз подтвердила свою эффективность. При этом именно экономика – главный драйвер развития районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный фактор – человеческий капитал. Ведь успех новых проектов прежде всего зависит от квалифицированных кадров. На этом сделал акцент Михаил Русый на встрече с жителями Турова.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики 21 августа оценил потенциал Житковичского района и пообщался с местными жителями. Один из приоритетов регионального развития, безусловно, сфера образования. Вступительная кампания этого года показала: престиж рабочих специальностей растет. Более половины 9-классников решили продолжать учебу в колледжах. Начинать профессиональный путь они захотят там, где созданы лучшие условия. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В «Туровщине» два арендных дома построили, и даже сейчас есть свободное жилье. Не хватает осеменатора. Мы ему говорим: поезжай в колледж, говори с молодыми людьми. А если есть семьи, привози, показывай: вот жилье, вот заработная плата, вот прекрасный комплекс, но нет толкового специалиста.