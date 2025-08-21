В Турове обсудили перспективные направления развития Житковичского района
«Сильная страна – сильные регионы» – вот формула, которая уже не раз подтвердила свою эффективность. При этом именно экономика – главный драйвер развития районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важный фактор – человеческий капитал. Ведь успех новых проектов прежде всего зависит от квалифицированных кадров. На этом сделал акцент Михаил Русый на встрече с жителями Турова.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики 21 августа оценил потенциал Житковичского района и пообщался с местными жителями. Один из приоритетов регионального развития, безусловно, сфера образования.
Вступительная кампания этого года показала: престиж рабочих специальностей растет. Более половины 9-классников решили продолжать учебу в колледжах. Начинать профессиональный путь они захотят там, где созданы лучшие условия.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В «Туровщине» два арендных дома построили, и даже сейчас есть свободное жилье. Не хватает осеменатора. Мы ему говорим: поезжай в колледж, говори с молодыми людьми. А если есть семьи, привози, показывай: вот жилье, вот заработная плата, вот прекрасный комплекс, но нет толкового специалиста.
Местные жители интересовались вопросами благоустройства и ремонта дорог, а также реализацией программы развития Припятского Полесья. В ней ставка на экономику. Именно это база для регионального роста. Как показательный пример – молочно-товарный комплекс хозяйства «Туровщина», который открылся в прошлом году.
Николай Школьников, заместитель директора сельхозпредприятия «Туровщина»:
У нас 1330 голов. 956 голов – это основное стадо. 139 голов молодняка. На комплексе за 7 месяцев мы надоили 3865 литров молока. И за этот месяц уже 686 килограммов. Товарное составляет 92 %, жирность 3,8. Мы сдаем на туровский завод, у нас идет экстра.
Ставку на предприятии сделали на новые технологии и качественный корм для животных. Кроме того, хозяйство выращивает кукурузу для консервации – есть проект по модернизации местного завода. Еще одно перспективное направление – развитие туризма, которое сможет принести району дополнительную прибыль.