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Тюрмер: Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы

26 октября 2023 18:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим западную пропаганду и место Беларуси в международных отношениях. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер.

Тюрмер: Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот такой вот визит: совсем недавно премьер-министр [Виктор Орбан] встречался с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня сделали ряд заявлений о том, что: вы, –  обращался он к (британским и американским) журналистам, вот этих глобалистских СМИ, – у вас есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира. Скажите, вырисовывается эта стратегия мира?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
Да, я думаю. Главное, что венгерское правительство говорит, что надо сохранить каналы к диалогам. Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы. И прежде всего, конечно, прекратить огонь. Каждый день народы теряют много людей. И Европейский союз, и страны Европейского союза, не говорю уже об Украине, и о России и других странах. Теряют массово, теряют материальных ценностей. Мы думаем, что единственный выход из этой ситуации – следовать стратегии мира. А стратегия мира – это вести переговоры. 

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Дьюла Тюрмер # Фотофакт

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