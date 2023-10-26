Тюрмер: Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот такой вот визит: совсем недавно премьер-министр [Виктор Орбан] встречался с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня сделали ряд заявлений о том, что: вы, – обращался он к (британским и американским) журналистам, вот этих глобалистских СМИ, – у вас есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира. Скажите, вырисовывается эта стратегия мира?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Да, я думаю. Главное, что венгерское правительство говорит, что надо сохранить каналы к диалогам. Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы. И прежде всего, конечно, прекратить огонь. Каждый день народы теряют много людей. И Европейский союз, и страны Европейского союза, не говорю уже об Украине, и о России и других странах. Теряют массово, теряют материальных ценностей. Мы думаем, что единственный выход из этой ситуации – следовать стратегии мира. А стратегия мира – это вести переговоры.

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