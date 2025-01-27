На этой волне Великобритания расширила санкционный список против Беларуси на 9 позиций. В частности, под ограничения попал глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. К этому фарсу присоединилась и Канада, огласив санкции против 10 физлиц и 12 организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, вопреки всем попыткам дискредитировать выборы Президента, некоторые политики в Европе осознают всю нелепость подобных претензий. Так, из-за отсутствия подписи Венгрии ЕС не смог опубликовать совместное заявление 27 своих членов, тем самым Будапешт заблокировал документ.

Вместо общего заявления дипломатический комиссариат выпустил собственную декларацию, в которой не было указано фактов, а лишь предвзятое мнение еврочиновников. Невзирая на агрессивную повестку Брюсселя, в Евросоюзе все-таки остаются здравые рассуждения о необходимости проведения честных и свободных выборов, на что и указывают венгерские политики.

Дьюла Тюрмер, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Венгрия):

Суверенитет важнее всего. Если мы сейчас согласимся с тем, чтобы вмешиваться во внутренние дела Беларуси, то завтра можно будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Европейский союз, я думаю, на ошибочном пути, но я могу как простой человек и политический деятель свидетельствовать о том, что одно дело, что хочет Европейский парламент, а другое – что хотят народы Европы. Люди простые хотят мир, сотрудничество, совместного процветания с белорусским народом.

На фоне постоянной конфронтации со стороны западных государств Беларусь смогла избежать иностранного вмешательства в электоральный процесс. Заявление Евросоюза и его стран-участниц – это явное давление на суверенную державу, которая старается сохранить свою независимость. Мы уже наблюдали, что из этого вышло в 2020 году, когда от подобной интервенции пострадало много людей. Ради сохранения стабильности, благополучия и мира белорусский народ выбирает свой путь, исключая любые попытки революций и захвата власти.