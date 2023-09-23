Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно

Диалог между Беларусью и Венгрией ведется и на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях Генеральной Ассамблеи ООН коллеги обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, а также ситуацию в европейском регионе.
И это несмотря на то, что НАТО и ЕС категорически пытались убедить Венгрию не встречаться с делегацией Беларуси и России в ООН. Однако Будапешт посчитал, что просьба западных союзников уж точно не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Такая позиция для Венгрии оборачивается не в их пользу.
Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
Мы видим и даже имеем личное впечатление о том, что делает польская сторона, да и некоторые страны Прибалтики. Наши товарищи ездили в Минск с хозяйственными целями, хотели развивать отношения. И вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов. Причем не на белорусской стороне, а на польской. И хотя мы граждане Европейского союза, абсолютно такие вещи непонятны.
Кроме этого, председатель коммунистической рабочей партии Венгрии отметил, что венгерский народ всегда испытывал большое уважение к белорусам. На этих традициях мы и впредь будем строить настоящее и будущее отношений официального Минска и Будапешта.
Дьюла Тюрмер: приезд нового посла в Венгрию выражает желание правительства развивать отношения с Беларусью. Подробности.