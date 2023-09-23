Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно

Диалог между Беларусью и Венгрией ведется и на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях Генеральной Ассамблеи ООН коллеги обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, а также ситуацию в европейском регионе.

И это несмотря на то, что НАТО и ЕС категорически пытались убедить Венгрию не встречаться с делегацией Беларуси и России в ООН. Однако Будапешт посчитал, что просьба западных союзников уж точно не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Такая позиция для Венгрии оборачивается не в их пользу.