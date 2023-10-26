Тюрмер: западные политики ищут выход из кризиса не в контактах с Беларусью и Россией, а в росте затрат на оборону

Григорий Азаренок, СТВ: Знаете, казалось бы, после начала специальной военной операции американцы вынудили Европу покупать энергоносители в несколько раз дороже. Страдает промышленность Германии, то, чем она славится. Страдают отрасли хозяйства всей Европы. Но при этом Венгрия, вот сейчас Словакия – самый громкий голос разума, здравого смысла. Какие-то ваши коллеги в европейских парламентах, но уже меньше. А что касается руководства всех этих стран, так они на вас и набрасываются. А что это за политика «себе в ущерб»?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Видите ли, разные западные страны испытывают разные трудности. Что вопрос снабжения нефтью, например, практически решен в Западной Европе. Проблема еще с российским газом – это да. Приближается зима, и все боятся, что если не будет газа, тогда будет холодно в западно-европейских квартирах. Эта проблема стоит. Также стоит проблема развития промышленности, потому что без энергоносителей не могут рассчитывать на решение экономического кризиса. Тем не менее, к сожалению, западные политики ищут выход из кризиса не путем налаживания контактов с Россией и с вами, а наоборот, путем увеличения расходов на оборону, на строительство военных заводов, на развертывании военных сил вдоль российской границы. Одним словом, подготовка военного театра в Восточной Европе. И сейчас никто не говорит о развертывании крупной войны, но все же понимают, что это реальная опасность, о которой сегодня Президент Лукашенко совершенно справедливо говорил.

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