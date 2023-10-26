Дьюла Тюрмер: Мы убеждаем Запад поддерживать Беларусь, потому что без неё не может быть мира

Григорий Азаренок, СТВ: В ноябре 2020 года вы посетили Минск, встречались с нашим Президентом. А ведь тогда вокруг Беларуси ситуация была накалена: все эти советы, все эти ОБСЕ, все на нас гнали бочку, все оскорбляли белорусский народ, белорусского Президента, пытались навязать нам непонятно какие процессы, которые привели бы к тому, что случилось сейчас в Украине. Вы не побоялись и поехали. Какие у вас до сих пор сохранились впечатления о встрече с белорусским лидером? А после этого визита в европейском обществе не было попытки накатить на вас?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

В последние годы поехать в Беларусь, особенно встречаться с руководящими деятелями Республики Беларусь – это требует от нас определенной смелости и храбрости. Конечно, западные страны (в том числе и многие из наших партнеров) осуждают нашу политику, политику венгерского правительства, а также политику Венгерской коммунистической рабочей партии. Я поехал в 2020 году, чтобы выразить нашу солидарность белорусскому народу... Слава богу, усилиями белорусского народа и Президента Лукашенко это не удалось. Если бы это тогда удалось, гораздо раньше завязалась бы эта война.

Мы думаем, что между Венгрией и Беларусью нет никаких спорных вопросов, наши нации очень похожи друг на друга, и на этом основании мы можем строить взаимовыгодные отношения. Поэтому мы абсолютно поддерживаем господина Орбана, его усилия, направленные на то, чтобы достичь мира, поддерживать контакты с Беларусью, Россией и другими странами. Без этого, естественно, невозможно. А мы как политическая партия стараемся создавать социальную основу для большой политики и сблизить людей, поддерживать отношения между университетам, различными общественными организациями. В этом мы видим нашу задачу. Еще одна наша задача: мы стараемся убедить наших партнеров на Западе, что поддерживайте Беларусь, потому что без Беларуси не может быть мира, мы должны уважать суверенитет, независимость этой страны. То же самое мы требуем от других стран по отношению к Венгрии.

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