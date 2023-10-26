Дьюла Тюрмер: венгерский народ поддерживает нынешних политиков, которые выступают за мир

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим западную пропаганду и место Беларуси в международных отношениях. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер.

Григорий Азаренок, СТВ:

Народ поддерживает этот суверенный курс? Есть на кого опереться господину Орбану, другим политикам, вам?