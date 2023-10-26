Дьюла Тюрмер: венгерский народ поддерживает нынешних политиков, которые выступают за мир

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим западную пропаганду и место Беларуси в международных отношениях. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Григорий Азаренок, СТВ:
Народ поддерживает этот суверенный курс? Есть на кого опереться господину Орбану, другим политикам, вам?
Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
Господин Орбан имеет две трети парламентских мест, так что он пользуется абсолютной поддержкой венгерского народа, начиная уже с 2010 года. Это большое дело, в этом сыграла важную роль его политика по достижению мира. Венгерский народ не хочет войны. Когда началась СВО в Украине, Венгрию спрашивали: о чем вы говорите, никакой войны нет! Да, на территории Венгрии войны еще нет, но видят передвижения американских войск, военные учения, подобных которым раньше не было в истории Венгрии, видят, что проверяют железные дороги, военные госпитали, то есть идет тыловая подготовка большой войны, и это, конечно, вызывает определенную настороженность. И, конечно, видят и экономические последствия. В начале этого года инфляция в Венгрии была 27 %, сейчас она снижается быстрыми темпами, но тем не менее цены растут в результате этой войны. Поэтому, думаю, венгерский народ поддерживает правительство и мировые условия нашей партии. Это мы видим на улицах, мы выходим на площади, проводим митинги. Народ прислушивается.
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