Что значит визит Петера Сийярто в Минск? Поговорили с лидером компартии Венгрии Дьюлой Тюрмер

Новости Беларуси. В Минск в понедельник, 13 февраля, с визитом прибыл министр иностранных дел Венгрии, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Петер Сийярто еще до приземления на белорусской земле сообщил, что за этот визит его будут критиковать. Но Будапешту не привыкать. В отличие от многих стран ЕС, Венгрия придерживается своего мнения и ставит во главу угла прежде всего национальные интересы, а не слепо следует политическим европейским трендам. Вот и визит в Минск – отклонение от общего заданного курса. Но мир превыше всего. Эту мысль вез в Минск и министр иностранных дел Венгрии, и подтвердил премьер-министр этой страны. Виктор Орбан заявил, что конфликт в Украине может закончиться только переговорами России и США, но чем позже, тем выше будет цена.

Ольга Коршун, СТВ:

Это понимают и в Минске, и в Будапеште, который не собирается сжигать мосты сотрудничества. Сийярто провел встречу с главой нашего МИД и с министром экономики. Но больше всего внимания уделили украинской повестке и миротворческим импульсам Беларуси. Сийярто выразил надежду, что Минск и дальше будет прилагать усилия для мирного разрешения украинского кризиса. А как в целом Будапешт смотрит на политику Беларуси и какие настроения сегодня превалируют в венгерском обществе? Об этом мы поговорили с лидером компартии Венгрии Дьюлой Тюрмер. Как в Венгрии и ЕС расценивают посещение Минска Петером Сийярто? Ольга Коршун:

Визит вашего главы МИД наделал много шума не только у нас, но и в целом в ЕС. Как в Венгрии расценивают такой шаг и что этот визит значит, какой посыл несет?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Посол США в Будапеште сразу же отреагировал на визит министра иностранных дел Венгрии, заявив, что этот визит не только не своевременный, но и, наоборот, это наносит вред единству и общим наступлениям ЕС и стран НАТО. Тем более что этот визит состоялся накануне встречи министров обороны стран-участниц НАТО. О венгерском обществе можно сказать, что большинство людей сейчас уже понимает опасность войны. И все мы видим на различных демонстрациях, что народ понимает угрозу войны, народ не хочет войны. И конечно, народ начинает поддерживать те инициативы, которые направлены на достижение мира. Исключения составляют либеральные силы венгерского общества.

Ольга Коршун:

Тем не менее венгерское общество находится под давлением западных СМИ. Они формируют у вас повестку. Что о нас пишут и говорят в западных медиа и соответствует ли это действительности? Я знаю, вы часто бываете в Минске лично и можете сопоставить. Многие думают, что на улицах Минска народ бушует каждый день

Дьюла Тюрмер:

Вы справедливо отмечаете, что общественное мнение стран ЕС, в том числе Венгрии, находится под влиянием западных СМИ. И, мягко говоря, конечно, они показывают действительность белорусского общества не в том виде, как это существует. Мне часто приходится ездить в Беларусь. И каждый раз, когда я возвращаюсь, мои друзья и товарищи спрашивают: как же ситуация в Минске? Многие думают, что да, уже на улицах Минска народ бушует и народ протестует каждый день. Но они успокаиваются, когда я им говорю, что ничего подобного. После 2020 года ситуация в белорусском обществе стабилизирована, народ живет. Всегда спрашивают, что, наверное, Беларусь хочет войну и хочет вступить в войну против Украины. Но я им всегда говорю, и они верят в это, что и Президент Лукашенко, не говоря о белорусском народе, далеко от того, чтобы хотели вступить в войну. Я им всегда напоминаю: поймите, белорусский народ потерял во время Второй мировой войны три миллиона людей. И конечно, никогда... Беларусь хочет свою независимость, Беларусь хочет защитить свою самостоятельность. И в этом есть совпадения наших интересов и наших идеалов. Потому что, как и белорусский народ, белорусское руководство, Венгрия и венгерское руководство, венгерский народ хотят мир, соблюдения нашей суверенности. И конечно, соблюдения, уважения нашей независимости и суверенитета.

Ольга Коршун:

Как известно, Будапешт не поддерживает санкции против нашей страны, за что Венгрии достается от союзников. Почему вы занимаете такую, мягко говоря, непопулярную в ЕС позицию? «Венгрия ставит свое вето на введение определенных санкций»