Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом Доме

Апелляционный суд США поставил крест на одной из главных архитектурных амбиций президента Дональда Трампа. Проект бального зала в Белом доме, строительство которого ведется с октября 2025 года, заблокирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ради танцевального паркета площадью 8,5 тысяч квадратных метров под снос пошло восточное крыло резиденции. Трамп обещал, что проект обойдется в 200 миллионов долларов и не ударит по карману налогоплательщиков. Однако бюджет перевалил за полмиллиарда, а судьи решили, что Белый дом – не место для личных амбиций.