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Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом Доме

08 августа 2026 11:49
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Апелляционный суд США поставил крест на одной из главных архитектурных амбиций президента Дональда Трампа. Проект бального зала в Белом доме, строительство которого ведется с октября 2025 года, заблокирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ради танцевального паркета площадью 8,5 тысяч квадратных метров под снос пошло восточное крыло резиденции. Трамп обещал, что проект обойдется в 200 миллионов долларов и не ударит по карману налогоплательщиков. Однако бюджет перевалил за полмиллиарда, а судьи решили, что Белый дом – не место для личных амбиций.

Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом Доме-2

Теперь у главы США есть две недели, чтобы убедить Верховный суд в обратном. Но, глядя на то, что Зеркальный пруд в Вашингтоне после вмешательства Трампа превратился в болото, неясно, стоит ли оно того. 

# Дональд Трамп # Новости США

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