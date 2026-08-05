Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для систем Patriot – FT

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался передать Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, в ходе визита украинского политика в США. Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты сами расходуют ракеты в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Как сообщалось ранее, Вашингтон на данный момент не восполнил арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданные Киеву с 2022 года.

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