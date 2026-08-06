Трамп опровергает данные о конфликте по поводу нехватки ракет

Американский лидер Дональд Трамп выступил с требованиями к министру войны Питу Хегсету дать разъяснения касаемо ситуации дефицита ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Post.

В материале указано, что Трамп высказывает недовольство ходом боевых действий с Тегераном. И на этом фоне в Кэмп-Дэвиде некоторое время назад произошла «перепалка»: глава Белого дома требовал поясненить причины введения его в заблуждение по поводу запасов боеприпасов.

Трамп полагал, что проблема решена, однако позже получил информацию о дефиците дальнобойных управляемых ракет и систем противовоздушной обороны. Автор акцентирует внимание, что из-за нехватки вооружений США отказывались от новых масштабных ударов по Ирану в последнее время. Хегсет обвинения Трампа в свой адрес отверг, возложив ответственность за неполное информирование главы государства на своего заместителя Стивена Файнберга.

Белый дом опроверг статью WP, пояснив, что указанного разговора на встрече в Кэмп-Дэвиде не было, а президент США отмечает успешное выполнение министром войны своих обязанностей.

Фото: Pinterest