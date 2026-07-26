Трамп ввел новые торговые пошлины против 60 стран – кто попал в «черный список»?

Похоже, странам НАТО сейчас действительно придется отложить военные планы и взяться за решение финансовых проблем. На неделе Трамп взялся за старое и снова ввел торговые пошлины против своих союзников и не только. Всего в «черном списке» 60 стран, включая сильнейшие экономики мира: Китай, Индонезия, государства Евросоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страны разделили на два лагеря. Те, кто пообещал исправиться, получили пошлину 10 %. А тех, кого США сочли «злостными нарушителями» – это Китай, Бразилия, Япония, Австралия – обложили пошлиной в 12,5 %. Новые сборы покрывают без малого весь объем американского импорта. Но Трамп оставил важные исключения ради сдерживания инфляции. Торговые надбавки не коснулись нефти, газа, удобрений, некоторых продуктов питания и критически важных минералов.

Новые пошлины Белый дом объяснил защитой прав трудящихся, мол, торговые партнеры США используют рабский труд. В итоге Канада, ЕС и Япония теперь будут платить Америке больше просто за то, что их рабочие, по мнению Вашингтона, «недостаточно свободны». Кажется, демократия на экспорт официально сменилась прайс-листом.