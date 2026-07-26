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Трамп ввел новые торговые пошлины против 60 стран – кто попал в «черный список»?

26 июля 2026 16:53
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Похоже, странам НАТО сейчас действительно придется отложить военные планы и взяться за решение финансовых проблем. На неделе Трамп взялся за старое и снова ввел торговые пошлины против своих союзников и не только. Всего в «черном списке» 60 стран, включая сильнейшие экономики мира: Китай, Индонезия, государства Евросоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Страны разделили на два лагеря. Те, кто пообещал исправиться, получили пошлину 10 %. А тех, кого США сочли «злостными нарушителями» – это Китай, Бразилия, Япония, Австралия – обложили пошлиной в 12,5 %. Новые сборы покрывают без малого весь объем американского импорта. Но Трамп оставил важные исключения ради сдерживания инфляции. Торговые надбавки не коснулись нефти, газа, удобрений, некоторых продуктов питания и критически важных минералов.

Новые пошлины Белый дом объяснил защитой прав трудящихся, мол, торговые партнеры США используют рабский труд. В итоге Канада, ЕС и Япония теперь будут платить Америке больше просто за то, что их рабочие, по мнению Вашингтона, «недостаточно свободны». Кажется, демократия на экспорт официально сменилась прайс-листом.

Трамп ввел новые торговые пошлины против 60 стран – кто попал в «черный список»?-2

Пострадавшие союзники США в ярости. Австралия и Новая Зеландия назвали обвинения в рабском труде необоснованными. Бразилия пригрозила ответными мерами через ВТО. Китай в очередной раз подчеркнул, что в торговых войнах не бывает победителей. 

Но самое интересное в этой истории, что президент США, по сути, нарушает собственные законы. В феврале 2026-го Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа. Чтобы обойти этот запрет, Белый дом использовал закон 1974 года. Как отмечают эксперты, это решение представляет собой еще один случай превышения президентских полномочий и может быть оспорено в суде. 

Но, похоже, Трампа это не пугает. В пятницу, 24 июля, Трамп анонсировал запуск еще одного расследования против Евросоюза. На этот раз из-за «дискриминации» американских IT-гигантов – Google, Apple, Meta, Amazon, что может привести к новым, еще более высоким импортным пошлинам. 

# Дональд Трамп # Торговля

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