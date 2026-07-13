Шаткий мир рухнул за месяц! Как Иран и США вернулись к открытой войне
И снова Ближний Восток претендует на статус самой «горячей точки» мира. Хотя едва ли кто-то верил в то, что мир здесь установился окончательно и бесповоротно. Менее чем через месяц после заключения шаткого перемирия между Вашингтоном и Тегераном стороны вновь перешли к открытому военному противостоянию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США и Иран обменялись массированными ударами. Поводом для нового витка эскалации послужил инцидент в акватории Ормузского пролива, где иранские катера атаковали иностранное судно.
В ответ американская авиация и флот нанесли удары по 140 объектам на иранской территории. Целями стали не только военные базы, но и объекты в пригородах Тегерана, а также район Бушера, где расположена единственная в стране атомная электростанция.
Иран в свою очередь продемонстрировал способность наносить болезненные ответные удары по американским объектам на всем Ближнем Востоке – Иордания, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт – в общем, «вспыхнул» этот невероятно взрывоопасный регион, похоже, с новой силой.
А это, как предупреждает генсек ООН, может аукнуться катастрофой для всего мира, как в сфере безопасности, так и в плоскости экономики. Вспомните весну, когда «прилетело» даже эстонским фермерам, и умножьте это в несколько раз. При этом Антониу Гутерриш призывал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, а также срочно вернуться за стол переговоров. Услышат ли?!
Однако призыв ООН участники конфликта проигнорировали. Около часа назад американский лидер заявил, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана, при этом свободное судоходство для остальных стран через Ормузский пролив сохраняется.
При этом Дональд Трамп добавил, что Вашингтон будет получать компенсацию в размере 20 % от всех перевозимых грузов, чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности в этом районе. Первыми на это заявление отреагировали мировые цены на нефть, ускорив рост до 5 %. Таким образом стоимость одного барреля марки Brent к вечеру превысила 80 долларов.
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