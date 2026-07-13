Шаткий мир рухнул за месяц! Как Иран и США вернулись к открытой войне

И снова Ближний Восток претендует на статус самой «горячей точки» мира. Хотя едва ли кто-то верил в то, что мир здесь установился окончательно и бесповоротно. Менее чем через месяц после заключения шаткого перемирия между Вашингтоном и Тегераном стороны вновь перешли к открытому военному противостоянию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США и Иран обменялись массированными ударами. Поводом для нового витка эскалации послужил инцидент в акватории Ормузского пролива, где иранские катера атаковали иностранное судно.

В ответ американская авиация и флот нанесли удары по 140 объектам на иранской территории. Целями стали не только военные базы, но и объекты в пригородах Тегерана, а также район Бушера, где расположена единственная в стране атомная электростанция. Иран в свою очередь продемонстрировал способность наносить болезненные ответные удары по американским объектам на всем Ближнем Востоке – Иордания, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт – в общем, «вспыхнул» этот невероятно взрывоопасный регион, похоже, с новой силой.

А это, как предупреждает генсек ООН, может аукнуться катастрофой для всего мира, как в сфере безопасности, так и в плоскости экономики. Вспомните весну, когда «прилетело» даже эстонским фермерам, и умножьте это в несколько раз. При этом Антониу Гутерриш призывал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, а также срочно вернуться за стол переговоров. Услышат ли?!