Иран не торопится возобновлять переговоры с США

ИРИ не приняла решение по вопросу возобновления переговорного процесса с Соединенными Штатами, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, представители стран-посредников Катар и Пакистан продолжают поддерживать взаимодействие с Тегераном. Осуществляется обмен сообщениями, однако это не является переговорами.

В данный момент Штаты и Иран при посредстве на Ближнем Востоке ищут возможность согласовать условия новой сделки с целью завершить конфликт. Американский лидер Дональд Трамп ранее указал, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры вполсилы. В тоже время экономическая обстановка в Иране, по его словам, якобы ухудшается.

Во Вьетнаме в ДТП с автобусом погибла гражданка РФ

Фото: Pinterest