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Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном

16 августа 2026 17:05
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Обмеление рек в Европе – это лишь полбеды для мировой логистики. Куда страшнее, когда штормить начинает там, где пролегают главные морские маршруты планеты. И здесь на первый план выходит уже не погода, а вполне конкретные политические амбиции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп прямо заявил, что после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив станет официальной территорией США. 

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном-2

Дональд Трамп, президент США:
После того как мы окончательно победим Иран – а он терпит сокрушительное поражение – я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы осуществляем блокаду. Ни одно судно не пройдет, если мы этого не позволим.

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном-4

В Иране эти слова уже назвали безумными, напомнив, что международные проливы не захватываются предвыборными речами. Но сам факт таких территориальных притязаний наглядно показывает, по каким правилам сегодня пытается играть Запад.

Иран и Оман согласовали маршрут прохождения судов через Ормузский пролив.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # Дональд Трамп

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