Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном

Обмеление рек в Европе – это лишь полбеды для мировой логистики. Куда страшнее, когда штормить начинает там, где пролегают главные морские маршруты планеты. И здесь на первый план выходит уже не погода, а вполне конкретные политические амбиции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп прямо заявил, что после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив станет официальной территорией США.