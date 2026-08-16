Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорий США после завершения конфликта с Ираном
Обмеление рек в Европе – это лишь полбеды для мировой логистики. Куда страшнее, когда штормить начинает там, где пролегают главные морские маршруты планеты. И здесь на первый план выходит уже не погода, а вполне конкретные политические амбиции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Трамп прямо заявил, что после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив станет официальной территорией США.
Дональд Трамп, президент США:
После того как мы окончательно победим Иран – а он терпит сокрушительное поражение – я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы осуществляем блокаду. Ни одно судно не пройдет, если мы этого не позволим.
В Иране эти слова уже назвали безумными, напомнив, что международные проливы не захватываются предвыборными речами. Но сам факт таких территориальных притязаний наглядно показывает, по каким правилам сегодня пытается играть Запад.
Иран и Оман согласовали маршрут прохождения судов через Ормузский пролив.