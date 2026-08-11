Прямой эфир

Трамп требует от Ирана выплаты компенсации за гибель американских солдат

11 августа 2026 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп требует от Ирана выплаты компенсации за гибель американских солдат-0

Американский лидер Дональд Трамп планирует добиваться от Тегерана компенсации в том числе за гибель военных США, пишет ТАСС.

Трампа указал, что ИРИ хочет получить компенсацию за ущерб, который стране нанесен в течение последних 5 месяцев военного конфликта, однако об этом не заявлялось во время переговоров или встреч. Такая идея, по словам главы Белого дома, интересна, ввиду чего он также требует со стороны Тегерана компенсацию за всех умерших и тяжело раненых из-за придорожных мин и в ходе множества иных конфликтов, в числе прочего близким погибших на американском эсминце USS Cole и тысяч других, погибших во время боестолкновений.

Также Вашингтон считает необходимыми компенсации со стороны иранских властей родственникам участников протестов в стране за последние 50 лет, отметил Трамп.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Рост цен на биотопливо: эксперты прогнозируют подорожание отопления в Литве
11 августа 2026 07:20

Рост цен на биотопливо: эксперты прогнозируют подорожание отопления в Литве

Из-за тайфуна на востоке Китая эвакуировали более 1 млн человек
11 августа 2026 07:16

Из-за тайфуна на востоке Китая эвакуировали более 1 млн человек

При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область погиб мужчина, два склада загорелись
11 августа 2026 06:50

При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область погиб мужчина, два склада загорелись