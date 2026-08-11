Трамп требует от Ирана выплаты компенсации за гибель американских солдат

Американский лидер Дональд Трамп планирует добиваться от Тегерана компенсации в том числе за гибель военных США, пишет ТАСС.

Трампа указал, что ИРИ хочет получить компенсацию за ущерб, который стране нанесен в течение последних 5 месяцев военного конфликта, однако об этом не заявлялось во время переговоров или встреч. Такая идея, по словам главы Белого дома, интересна, ввиду чего он также требует со стороны Тегерана компенсацию за всех умерших и тяжело раненых из-за придорожных мин и в ходе множества иных конфликтов, в числе прочего близким погибших на американском эсминце USS Cole и тысяч других, погибших во время боестолкновений.

Также Вашингтон считает необходимыми компенсации со стороны иранских властей родственникам участников протестов в стране за последние 50 лет, отметил Трамп.

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