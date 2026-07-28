В Вашингтоне прошли переговоры Зеленского и Трампа

А вот Киеву не до бравады уже. 28 июля Зеленский предпринял очередную попытку наладить небескорыстные отношения с Вашингтоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прибыл в американскую столицу, чтобы в Белом доме провести переговоры с Дональдом Трампом. Однако в графике американского лидера времени на эту встречу было ну совсем мало.

О том, что переговоры пройдут в «урезанном» формате, стало понятно уже в аэропорту. У трапа Зеленского никто не ждал, и встречали лишь те, кто обязан это делать по протоколу. А пожать руку у самолета удалось только пилоту. Что касается самих переговоров, то они прошли в закрытом для прессы режиме.