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Новости по тегу #Документы

Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи
27 июля 2026 14:32

Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи

Двух иностранцев с поддельными документами задержали в аэропорту Минска
03 июня 2026 06:30

Двух иностранцев с поддельными документами задержали в аэропорту Минска

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту
15 марта 2026 17:45

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области
07 марта 2026 16:58

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области

С февраля отдельные платежи в ЕРИП стали бесплатными
01 февраля 2026 13:44

С февраля отдельные платежи в ЕРИП стали бесплатными

В Гродно студенты-лингвисты занимаются переводами немецких архивных документов
27 октября 2025 06:21

В Гродно студенты-лингвисты занимаются переводами немецких архивных документов

Как чат-бот упростит работу архива? Рассказываем, какие новшества нашли применение
19 февраля 2025 13:17

Как чат-бот упростит работу архива? Рассказываем, какие новшества нашли применение

Всё продумано до мелочей. Показываем, в каких условиях в архивах хранятся документы
19 февраля 2025 13:08

Всё продумано до мелочей. Показываем, в каких условиях в архивах хранятся документы

Ваша страна в надёжных руках. Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй Родины
16 декабря 2024 17:41

Ваша страна в надёжных руках. Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй Родины

МВД Беларуси изменило требования к фото для паспорта
16 сентября 2024 10:52

МВД Беларуси изменило требования к фото для паспорта

Россиянин пытался вылететь из Минска в Стамбул по фальшивому загранпаспорту
24 октября 2023 10:52

Россиянин пытался вылететь из Минска в Стамбул по фальшивому загранпаспорту

На ней нет определённых данных, но есть свои плюсы. В чём преимущество ID-карты?
05 октября 2023 10:03

На ней нет определённых данных, но есть свои плюсы. В чём преимущество ID-карты?