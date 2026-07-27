Новости по тегу #Документы

Специалисты сегодня часами сидят в архивах и разгадывают семейные тайны, словно настоящие детективы. Знать и помнить свои корни важно во все времена.
Сейчас оба иностранца находятся в изоляторе временного содержания.
Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные.
Более 11 тысяч из них считаются особо ценными. Специалисты используют различные способы, чтобы не сохранить эту память.
Речь идет о платежах внутри одного банка.
Гитлеровские расстрельные списки, приказы фашистской комендатуры, доносы. Всего в Государственном архиве Гродненской области более 70 фондов с документами на немецком языке.
В 2024 году запустили масштабный медиапроект «Архивный вестник», в котором школьники с помощью документов готовят серию видеороликов, где отображены интересные факты из истории региона.
Высокие стеллажи, сотни коробок и приглушенный свет – так выглядят хранилища, пропитанные духом прошлого столетия.
В Минске с начала года в белорусское гражданство приняты 260 человек.
Без головного убора, солнцезащитных очков и не в форменной одежде.
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