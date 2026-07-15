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В Столбцовском районе открылся комплекс по выращиванию радужной форели

15 июля 2026 07:56
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Новый импортозамещающий проект запустила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцовском районе открылся комплекс по выращиванию радужной форели-2

Для уникального комплекса под названием «Альтерра» восстановили старые, пустующие площади под современные технологии аквакультуры. Пока на предприятии запустили первый бассейн объемом 800 кубометров. Мальков запускают каждую неделю. Планы амбициозные: до конца 2026 года здесь рассчитывают получить 30 тонн товарной форели.

В Столбцовском районе открылся комплекс по выращиванию радужной форели-4

Денис Буринский, ведущий технолог-консультант по рыболовству БНБК:
Все наши рыбки кормятся исключительно нашими кормами, которые производим именно на компании Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас, на данный момент, у нас здесь радужная форель. А вообще мы производим корма для разных пород рыб. То есть, для осетровых, для карповых пород, для сомовых. Мощности предприятия позволяют вырабатывать до 60 тысяч тонн в год комбикормов именно для рыб. 

В перспективе комплекс станет еще и новым местом отдыха. Здесь планируют развивать промышленный туризм и организуют любительское рыболовство. Для этого в местный пруд уже выпустили около тонны элитного карпа.

# Предприятия Беларуси

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