В Столбцовском районе открылся комплекс по выращиванию радужной форели

Новый импортозамещающий проект запустила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый импортозамещающий проект запустила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для уникального комплекса под названием «Альтерра» восстановили старые, пустующие площади под современные технологии аквакультуры. Пока на предприятии запустили первый бассейн объемом 800 кубометров. Мальков запускают каждую неделю. Планы амбициозные: до конца 2026 года здесь рассчитывают получить 30 тонн товарной форели.
Денис Буринский, ведущий технолог-консультант по рыболовству БНБК:
Все наши рыбки кормятся исключительно нашими кормами, которые производим именно на компании Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас, на данный момент, у нас здесь радужная форель. А вообще мы производим корма для разных пород рыб. То есть, для осетровых, для карповых пород, для сомовых. Мощности предприятия позволяют вырабатывать до 60 тысяч тонн в год комбикормов именно для рыб.
В перспективе комплекс станет еще и новым местом отдыха. Здесь планируют развивать промышленный туризм и организуют любительское рыболовство. Для этого в местный пруд уже выпустили около тонны элитного карпа.