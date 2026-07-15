Медицинский проект «Лекарь» стартовал в Минске

Проект, стартовавший в 2025 году, стал первым и пока единственным в своем роде в Беларуси. Участники отряда – будущие врачи, фельдшеры, медсестры и фармацевты – будут работать санитарами и медбратьями.

Алина Пилецкая, студентка Белорусского государственного медицинского колледжа: Меня распределили сюда санитаром. Я работаю в приемном отделении. Пошла я в медицину, потому что я всегда мечтала помогать людям. Я всегда хотела быть полезной людям. И пошла я в этот отряд как раз только для того, чтобы осуществить свою мечту и выполнять свою цель, которая, как мне кажется, мне предназначена.

Евгений Манкевич, заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи:

Это на самом деле уникальная возможность, которую, наверное, ребята больше никогда и нигде не смогут получить. Тем более во время учебы они придут к нам и будут работать в самой экстренной больнице страны. То есть они будут участвовать в оказании помощи самым тяжелым, самым интересным пациентам. То есть они будут принимать непосредственное участие в их спасении жизни и станут частью нашего коллектива. Они вливаются, они получают этот дух адреналина от работы. И плюс к этому они получают огромный багаж знаний, которые они в дальнейшем могут применить.

Для студентов это возможность получить практические навыки и познакомиться с профессией изнутри. Первые рабочие смены начнутся уже на этой неделе.