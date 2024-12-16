Ваша страна в надёжных руках. Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй Родины
В Минске с начала года в белорусское гражданство приняты 260 человек. Право называться белорусами получили уроженцы Украины, России, Афганистана и Казахстана. Каждый из них принял присягу и произнес клятву верности стране. Это нововведение, предусмотренное законом о белорусском гражданстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
День принятия присяги для каждого шаг ответственный. Ведь это начало нового этапа.
Иранец Хейрилалаклу Рахим Мохаммад сейчас новоиспеченный минчанин. Держит в руках свой паспорт. Живет в Беларуси 30 лет. Восхищен людьми. Отмечает, что каждый здесь профессионально делает свою работу.
Хейрилалаклу Рахим Мохаммад:
Вы работаете, и страна в надежных руках. Добровольно и осознанно выбрал эту страну. Не жалею, и с большим удовольствием, если могу быть полезен, всегда помогу стране.
Пока Хейрилалаклу Рахим Мохаммад получил паспорт старого образца, но при желании может поменять на новый, биометрический, и оформить ID-карту. К слову, все больше минчан предпочитают переходить на современный формат. Это удобно и практично. Всего с начала года в столице было изготовлено еще 70 тысяч биометрических документов, из них 7 тысяч – в Центральном районе.
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