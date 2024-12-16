Ваша страна в надёжных руках. Почему иностранцы выбирают Беларусь в качестве второй Родины

В Минске с начала года в белорусское гражданство приняты 260 человек. Право называться белорусами получили уроженцы Украины, России, Афганистана и Казахстана. Каждый из них принял присягу и произнес клятву верности стране. Это нововведение, предусмотренное законом о белорусском гражданстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День принятия присяги для каждого шаг ответственный. Ведь это начало нового этапа. Иранец Хейрилалаклу Рахим Мохаммад сейчас новоиспеченный минчанин. Держит в руках свой паспорт. Живет в Беларуси 30 лет. Восхищен людьми. Отмечает, что каждый здесь профессионально делает свою работу.

Хейрилалаклу Рахим Мохаммад:

Вы работаете, и страна в надежных руках. Добровольно и осознанно выбрал эту страну. Не жалею, и с большим удовольствием, если могу быть полезен, всегда помогу стране.