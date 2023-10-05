На ней нет определённых данных, но есть свои плюсы. В чём преимущество ID-карты?

Валерия Яскевич, корреспондент:
У меня в руке образец нового документа для белорусов – ID-карта. Что это и как ей воспользоваться, расскажем в нашем сюжете.
Валерия Яскевич, корреспондент:
У меня в руке образец нового документа для белорусов – ID-карта. Что это и как ей воспользоваться, расскажем в нашем сюжете.
Майя Енделадзе, пресс-секретарь РУП «Национальный центр электронных услуг»:
ID-карта – это цифровой аналог нашего привычного паспорта, удостоверение личности для применения внутри страны. Возможности ID-карты на самом деле очень широки и уникальны. Во-первых, она очень удобна, потому что она напоминает нам банковскую карточку. Во-вторых, она максимально защищена от внешних повреждений, от подделок разного уровня.
ID-карта предусмотрена для пользования внутри страны, а биометрический паспорт необходим для выезда за границу.
Майя Енделадзе:
На ID-карте нет определенных данных. Вы не увидите семейное положение, а также нет информации о наличии детей, нет сведения о постоянной регистрации. Но это не значит, что ID-карта не способна данную информацию предоставить определенным органом. То есть с вашей помощью при согласии, любая организация, имеющая возможность работать с ID-картой, сможет отсутствующую информацию получить.
На чипе ID-карты размещен личный ключ, с помощью которого владелец может подписывать электронные документы цифровой подписью.
Владимир Басько, начальник Республиканского удостоверяющего центра:
Хранится на классическом токене, внешне выглядит как флешка. На самом деле это защищенное хранилище личного закрытого ключа вашего. Также есть средства цифровой подписи в виде сим-карты. То есть это мобильная цифровая подпись. В будущем мы планируем также внедрять облачную цифровую подпись.
Майя Енделадзе:
На данный момент мы можем предоставить более 300 электронных услуг, в том числе административных процедур, большинство из них получаем только с помощью цифровой электронной подписи.
Цифровое поле дает много свободы и комфорта. Коммунальные услуги можно оплатить не выходя из дома. Шопинг и учеба все чаще проходят в онлайн-режиме, а благодаря электронной цифровой подписи теперь можно оформлять разного рода документы. Однако цена такого автографа зависит от типа и срока действия.
Владимир Басько:
ID-карта стоит у нас 1,5 базовых, срок действия сертификата 10 лет. Классический стандартный, скажем так, методы и средства, это как у токен. Там у нас на год, на два, на три. Стоимость здесь около 100 рублей.
Из любой точки мира, имея на руках ID-карту и доступ в интернет, вы можете оформить любую электронную услугу или административную процедуру. Те, кто испробовал на себе ноу-хау, говорят, что это удобно.
Светлана Коркунова:
Никаких трудностей я не заметила, не встречалось, уже обращалась и в отделение почтовой связи, и в медицинские учреждения. В «одно окно» обращалась, чтобы установить себе кондиционер, воспользовались считывателем, они считали всю информацию, я внесла только свой код и все. В принципе, никаких проблем больше не возникало. Надеюсь, что в будущем у нас все-таки граждане будут активнее пользоваться электронными сервисами, на что государство наше очень много тратит и сил, и возможностей, и финансов, чтобы, скажем, наша страна прогрессировала и шла в ногу со временем.