С февраля отдельные платежи в ЕРИП стали бесплатными

С 1 февраля в системе ЕРИП часть банковских операций для клиентов стали бесплатными. Речь идет о платежах внутри одного банка. Без комиссии можно будет пополнять счета, вклады и депозиты, а также вносить платежи по кредиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсии, пособия, паспорта – что изменится для белорусов с 1 февраля?

Новшества касаются и подъемных при переселении на новое место жительства и работы в сельскую местность. С сегодняшнего дня сумма составляет более 4 400 рублей. Чтобы претендовать на выплату, нужно быть официально зарегистрированным в службе занятости как безработный. В Беларуси более 27 тысяч вакансий с предоставлением жилья.

А с 11 февраля изменится порядок оформления ключевых документов. Мужчинам от 18 до 27 лет для получения паспорта нужна будет справка из военкомата. Особых сложностей это не создаст, документ выдадут в течение рабочего дня в военном комиссариате или органе государственной безопасности.